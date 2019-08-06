Спорт отделяют от репрессий

Свердловские власти до конца августа проведут экспертизы по выявлению границ захоронений жертв репрессий «Большого террора» в пригороде Екатеринбурга, где планируется строить биатлонный комплекс Антона Шипулина. Ранее городская общественность выразила опасения, что спортивный центр может быть построен на человеческих останках. По данным регионального правительства, в архивах отсутствует информация о захоронениях.



В понедельник прошло первое заседание рабочей группы по строительству международного многофункционального биатлонного комплекса имени олимпийского чемпиона Антона Шипулина. В частности, в нее вошли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских, доктор исторических наук Алексей Мосин. На заседании было принято решение о проведении исследования по выявлению границ захоронений жертв репрессий 1930-х годов на 12-м километре Московского тракта. Как сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько, который возглавляет рабочую группу, экспертизу проведут специалисты Института истории и археологии УрО РАН. Работы планируется завершить до конца лета.

Идея создания международного многофункционального биатлонного комплекса принадлежит олимпийскому чемпиону Антону Шипулину. Здание предполагается построить на территории бывшего полигона НКВД, в районе учебно-спортивной базы «Динамо», рядом с мемориальным комплексом жертв политических репрессий. В спортивном центре можно будет заниматься в том числе лыжами, хоккеем, футболом, плаванием, а также проводить соревнования и культурно-массовые мероприятия. Сейчас здание находится в стадии проектирования. На разработку технического задания и соответствующие изыскания областные власти выделили 170 млн руб. Окончательная стоимость строительства станет известна после подготовки проектно-сметной документации, конкурс на которую планируют провести в октябре — ноябре. Проект биатлонного комплекса будет готов к лету 2020 года. Строительство займет около 2–3 лет. В апреле в мэрии прошли общественные слушания по строительству биатлонного комплекса на Московском тракте. В слушаниях приняли участие 349 человек, из которых 277 проголосовали «за», 48 — «против», 24 — воздержались.

Часть общественности, включая членов «Мемориала», обеспокоена проектом, поскольку границы территории захоронений на месте бывшего полигона НКВД до сих пор окончательно не определены. По словам доктора исторических наук Алексея Мосина, в Екатеринбурге были расстреляны более 22 тыс. жертв репрессий. «Границы захоронений официально не установлены и не обозначены, поэтому на этом месте строить ничего нельзя. Иначе мы нарушим восьмой федеральный закон, который запрещает производить строительство на местах захоронений»,— добавил господин Мосин.

По словам заместителя директора регионального центра спортивной подготовки сборных команд Юрия Леонова, информация, полученная из управления архивами Свердловской области, областного госархива, администрации города, Росреестра, БТИ не содержит сведений о захоронениях на выбранном участке. При этом региональные власти уверены, что выбранная для строительства биатлонного комплекса территория удачна с точки зрения организации тренировочного процесса и логистики.

«Принятие решения о строительстве комплекса будет возможно только после получения результатов экспертиз. Пока все положительные заключения у нас не будут на руках, мы строить ничего не будем»,— подчеркнул на заседании рабочей группы господин Бидонько. В случае обнаружения останков, областные власти намерены поднять вопрос о перезахоронении за счет внебюджетных источников.

Анастасия Реутова