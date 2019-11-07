Уголовное дело Сергея Давыдова повторно направили в Свердловский облсуд

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление председателя Челябинского областного суда об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. В качестве суда апелляционной инстанции определен Свердловский областной суд, куда в ближайшие дни будут направлены материалы уголовного дела, сообщает пресс-служба Челябинского облсуда.

Как сообщал «Ъ- Урал», Свердловский облсуд уже рассматривал дело Сергея Давыдова и в июле этого года отменил постановление Советского районного суда Челябинска от 5 марта 2019 года о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера и направил его на новое рассмотрение. Однако в августе суд первой инстанции вынес аналогичное решение, которое снова обжаловала прокуратура. В октябре Челябинский областной суд во второй раз снял с рассмотрения апелляционное представление для решения вопросам об изменении территориальной подсудности из-за «наличия правовых препятствий».

Сергей Давыдов был задержан в сентябре 2017 года как фигурант уголовного дела о хищении средств МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Изначально ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но позднее дело переквалифицировали на менее тяжкий состав преступления, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) с одним эпизодом. Дело было прекращено в суде по ходатайству следователя ФСБ. Суд назначит экс-чиновнику только штраф в размере 40 тыс. руб.