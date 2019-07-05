Бывшего сити-менеджера вернули в Челябинск

Свердловской областной суд отменил постановление Советского районного суда Челябинска в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова и отправил дело на новое рассмотрение. Господин Давыдов обвинялся по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его защита утверждает, что доводы стороны обвинения являются надуманными.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Советского районного суда Челябинска, который прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Ему был назначен судебный штраф 40 тыс. руб. Господин Давыдов был обязан выплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.

По версии следствия, в 2011 году господин Давыдов, возглавляя администрацию Челябинска, приказал руководству МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) заключить договор по завышенной цене с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей. В результате с 2012-го по 2015 год МУП переплатил более 10 млн руб. Изначально господину Давыдову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения нескольких сотен миллионов рублей со счетов ЧКТС в 2012–2015 годах. Но позднее дело переквалифицировали на менее тяжкий состав преступления, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) с одним эпизодом. На процессе в Советском суде Челябинска следователь ФСБ выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с тем, что экс-чиновник признал вину и полностью компенсировал причиненный ущерб.

Решение Советского райсуда обжаловал прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Ранее Челябинский областной суд отказался рассматривать дело в апелляционном порядке из-за имеющихся «препятствий» и направил в Верховный суд РФ заявление о его переносе в другой регион, поэтому решение выносил Свердловский областной суд.

В ходе рассмотрения апелляции прокурор отметил, что Сергей Давыдов должен быть вновь привлечен к уголовной ответственности, а также выплатить наложенный на него судом штраф. «В рамках уголовного дела исследовалось лишь одно событие, содержащее признаки состава преступления. В связи с этим было принято решение о привлечении Давыдова к уголовной ответственности. Никаких мер по заглаживанию вреда, причиненного интересам общества и государства, обвиняемый не принял. Суд первой инстанции не проверил реальность фактов заглаживания вреда»,— сказал он.

Адвокат господина Давыдова Максим Классен полагает, что доводы стороны обвинения являются надуманными. «Давыдов являлся главой администрации города, а не главой города. Из устава следует, что руководителем органа самоуправления является глава Челябинска, а не глава администрации Челябинска. Давыдов не относился к лицам, которые в силу закона являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ»,— пояснил он.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение иным составом суда.

Зинаида Орманж