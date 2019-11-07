Роскомнадзор предложил наказывать за использование украденных персональных данных

Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных, сказал глава ведомства Александр Жаров. Он уточнил, что предложения по этому вопросу подготовят к весне, в ведомстве ожидают их поддержки.

«Мы считаем, что поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность. Это основной подход»,— сказал господин Жаров (цитата по ТАСС). По его мнению, диалог между бизнесом, регуляторами и спецслужбами, расследующими дела о краже персональных данных, должен быть активизирован.

Напомним, в последний раз об утечке персональных данных сообщалось 5 ноября. На черном рынке оказались данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования». Продавец утверждал, что у него есть данные около 6,5 тыс. клиентов банка. В Альфа-банке подтвердили утечку данных 15 человек.

Ранее “Ъ” сообщал о крупной утечке в Сбербанке. В объявлении о продаже базы данных говорилось, что она содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.

О последней возможной утечке в Сбербанке читайте в материале “Ъ” «У клиентов Сбербанка прослушали аудио».