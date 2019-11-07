Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Ученые из фармацевтической компании Abbott Laboratories и Университета Миссури обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила газета The Wall Street Journal. Новый вид ВИЧ был зафиксирован у трех жителей Демократической Республики Конго. Специалисты заявляют, что результаты исследования могут помочь в создании доступной и эффективной вакцины против вируса, а также понять, как он эволюционировал.

У вируса есть разное количество подтипов и штаммов, новый является частью группы М вида ВИЧ-1. В последний раз новый штамм группы М открывали в 2000 году. Ученые уточняют, что вирус со временем мутирует, поэтому появилась его новая разновидность.

Напомним, число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тыс., до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тыс. случаев. Таковы данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

Подробнее о данных доклада читайте в публикации “Ъ” «В мире стали реже инфицироваться ВИЧ».