Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает «РИА Новости». Документ призывает участников подобных договоров выполнять их в полном объеме.
Резолюция предлагает поддерживать меры, которые способствуют заключению дополнительных соглашений такого рода. Проект называется «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Ранее комитет принял три проекта российских резолюций по разоружению в космосе. Первая резолюция — «Неразмещение первыми оружия в космосе».
Вторая резолюция — «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве». Третий документ называется «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности».
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