Генассамблея ООН одобрила три внесенные Россией резолюции

Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, принял три проекта российских резолюций по разоружению в космосе, сообщил «Интерфакс». Документы были одобрены большинством голосом, но США все три раза выступили против российских проектов.

Резолюции обсудят на декабрьском пленарном заседании Генассамблеи ООН. Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов во время заседания первого комитета заявил, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является одним из приоритетов его делегации. «Соединенные Штаты пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе»,— сказал он. Представитель США отметил, что есть разные точки зрения на то, как добиться поддержания мира в космосе. По его словам, США «предпочитают, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов».

Первая резолюция «Неразмещение первыми оружия в космосе» была разработана Россией, Китаем, Сирией, Казахстаном, Египтом, КНДР, Кубой и еще 10 странами. В ней авторы подтвердили «необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве» и выразили «серьезную обеспокоенность превращения космического пространства в арену военного противоборства». За документ проголосовал больше 120 стран.

Вторая резолюцию, предложенная Россией, — «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве». В ней содержится «настоятельный призыв» международного сообщества «продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности». Документ одобрили 124 страны, против выступили 40.

Третий документ «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» поддержали больше 160 стран. Он подтверждает право всех государств «исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом». Авторы резолюции — Китай, Куба, Россия, Сирия и Суринам.