Аборигенов России пересчитают

Правительство в ближайшие дни внесет в Госдуму поправки к закону «о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Представители коренных малочисленных народов (КМН) имеют приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготному пенсионному обеспечению, налогообложению и т. д. Документ впервые вводит понятие «учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ». По словам представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), инициатива «будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления преференций». Как “Ъ” заявили эксперты, принятию документа противостоят отдельные «лжеобщины» и региональные чиновники, которые построили бизнес на добыче ценных видов рыб и зверя.

Сейчас, по данным ФАДН, в России насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, к местам их традиционного проживания и деятельности отнесены 28 субъектов России. Как “Ъ” сообщили в ФАДН, в 2019 году на поддержку коренных малочисленных народов в бюджете РФ предусмотрено 153,6 млн руб. Это субсидии, предназначенные территориям, на которых проживают малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Региональные бюджеты на эти цели выделяют 97,8 млн руб. Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд дополнительных социальных и экономических прав, в том числе право на защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учетом национальных традиций и ряд других. При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, законодательством не урегулирован.

По словам председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, именно в вопросе, как и кого относить к коренным народам, возникают проблемы. «Учет даст возможность решить эту проблему и вести учетную политику в отношении тех лиц из числа коренных народов, которые имеют право на преференции,— рассказал парламентарий.— Документ правильный, его давно ждали регионы». Господин Гильмутдинов добавил, что «уже на этапе нулевого чтения депутаты взаимодействовали с ФАДН России»: «Есть вопросы, но мы их готовы обсуждать». Он уточнил, что «речь не идет об определении национальности, поскольку в Конституции РФ записано, что это добровольное решение»: граждане будут сами решать, хотят ли они быть отнесенными к тому или иному малочисленному народу, что впоследствии даст право «на соответствующие преференции». Ильдар Гильмутдинов ожидает внесения документа в ближайшие дни.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что в реестр будут включены граждане России, которые «проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни». В более поздней редакции законопроекта (есть в распоряжении “Ъ”) слово «реестр» заменено на «учет», который будет вестись «для обеспечения реализации социальных и экономических прав лицами, относящимися к малочисленным народам». «Реестр или учет, как его ни называй, необходим для организации свободного доступа к традиционному рыболовству, традиционной охоте, доступа на особо охраняемые природные территории, для получения социальных пенсий, а также для получения ряда региональных мер поддержки коренных народов»,— прокомментировала руководитель правового отдела Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Антонина Горбунова.

Вести список КМН будет ФАДН России. Учет будет проведен на основании сведений, представляемых самими представителями народов и их общинами, а также федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Действующий закон предусматривает три категории нуждающихся в помощи государства. В первую очередь те, кто обитает в местах традиционного проживания и ведет традиционный образ жизни. Затем те, кто обитает и ведет подсобное хозяйство. К третьей категории отнесены представители иных этнических групп (например, якуты или русские), ведущие традиционный образ жизни КМН в местах их проживания.

Председатель Союза эвенов России Борис Хааков заявил “Ъ”, что закон об учете коренных малочисленных народов продвигается представителями малых народов уже более пяти лет. При этом глава Совета уполномоченных представителей КМН Советско-Гаванского района Хабаровского края Елена Коноплянко критикует отдельные положения. В частности, она называет избыточным количество документов, необходимых для подтверждения статуса представителя КМН, что может «послужить основанием для отказа». В эти документы помимо личных и паспортных данных входят ИНН, СНИЛС, наименование малочисленного народа, сведения о членах семьи (родственниках по прямой и восходящей линии, детях, в том числе усыновленных, внуках, родителях, дедушках, бабушках), о родственниках третьей степени родства с их поименного согласия, а также сведения о членстве в общине малочисленных народов. Претенденту нужно предоставить свидетельство о госрегистрации акта гражданского состояния или другие документы, содержащие сведения о национальности, вступившее в законную силу решение суда и т. д.

Ряд экспертов говорит, что документ призван отрезать от льгот нечистоплотных претендентов на звание представителя КМН. «Это приведет к уменьшению числа лжеаборигенов, ради бизнеса которых так много проблем создают для настоящих коренных народов некоторые не слишком чистоплотные чиновники,— пояснил эксперт "Проектного офиса развития Арктики — ПОРА" Андрей Иванов.— Понятно, что представителям таких лжеобщин и прикрывающим их чиновникам невыгодно появление реестра, который сразу отделит коренных от некоренных». Господин Иванов отметил, что подготовке законопроекта противостоят некоторые руководители «лжеобщин» и рыбопромысловых организаций.

Отметим, что на днях Совфед одобрил поправки к ст. 5 и 8 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», в которых говорится, что порядок возмещения убытков КМН будет утверждаться правительством России. На компенсации могут претендовать малочисленные народы, их объединения и отдельные лица из числа КМН, если исконной среде их обитания нанесен ущерб «хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности». Убытками считаются «прямой ущерб или упущенная выгода, возникающие в результате ограничения доступа к земле, водным, лесным, историко-культурным комплексам».

В работе у ФАДН находится еще один закон, который введет регламент этнологической экспертизы стратегического планирования. В пояснительной записке уточняется, что этнологическая экспертиза «проводится при разработке госпрограмм, связанных с освоением природных ресурсов и охраной окружающей среды в местах традиционного проживания КМН». «Проведение экспертизы на этапе планирования позволит заранее учесть влияние предполагаемого промышленного освоения территорий на изменение исконной среды обитания малочисленных народов,— объяснил “Ъ” зампред комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков.— Не придется позже в судах выяснять, кто решил снести тотемный холм со святынями народа ительменов на Камчатке, как это едва не произошло нынешней весной».

Николай Борисов