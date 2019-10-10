ОСАГО осталось с износом

Банк России поддерживает идею перехода к расчету возмещения в ОСАГО деньгами без учета износа автомобиля — но при этом он выступает против принятия Госдумой соответствующего законопроекта без дополнительных расчетов возможного изменения тарифов. По оценкам участников рынка, отказ от амортизации при денежном возмещении в ОСАГО увеличил бы эти выплаты минимум на треть, но следом настолько же могут вырасти и тарифы.

Центральный банк в целом поддержал идею о расчете денежной выплаты в ОСАГО без учета износа автомобиля. Напомним, сейчас автовладелец может получить эту выплату либо ремонтом (износ не учитывается), либо деньгами (учитывается). Как сообщил вчера глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния, идея уравнивания этих выплат поддерживается регулятором, однако внесенный в Госдуму депутатский законопроект с соответствующими поправками пока принимать все же не стоит — поскольку отсутствуют расчеты того, как изменится цены полиса ОСАГО в случае их одобрения.

Как рассказал вчера в рамках «нулевого» дня открывшегося в Сочи форума «Финополис» советник президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов, влияние износа на выплату и тариф рассчитывали на рынке четыре года назад — тогда выходило, что неучет износа добавит к выплате 35–40%. При этом тариф ОСАГО перестанет быть сбалансированным, и компаниям придется увеличить стоимость полиса. «Пока согласия с регулятором по этой теме мы не достигли»,— сказал советник.

Напомним, 15 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект правительства, запускающий очередной этап реформы ОСАГО. Поправки увеличивают лимиты выплат, отменяют коэффициенты мощности и территории использования автомобиля, а также вводят так называемый коэффициент страховщика, который будет учитывать грубые нарушения ПДД и манеру вождения.

Отметим, что, в любом случае, бесконечно увеличивать тарифы на ОСАГО страховщикам не удастся. ЦБ ранее заявлял, что намерен ограничивать сверхдоходы компаний от продажи обязательных страховок в рамках тарифного коридора. Вчера же стало известно еще об одном инструменте контроля в этой сфере. Как рассказал IT-директор РСА Алексей Самошин, союз создает для ЦБ «витрину данных» для контроля за тарифами ОСАГО: «Это один из элементов, который позволит провести индивидуализацию тарифов». Как пояснил он “Ъ”, инициатором создания «витрины» выступил ЦБ. «Она будет включать отчеты компаний по ОСАГО, итоги работы с жалобами клиентов и даст возможность регулятору в режиме онлайн мониторить тарифы». Заработает «витрина» весной 2020 года, финансирование ее создания взял на себя союз — это делается в рамках обновления всей автоматизированной информационной системы ОСАГО, на которую РСА намерен потратить 2,5 млрд руб. в течение пяти лет.

В ЦБ подтвердили “Ъ” намерение воспользоваться разработкой рынка. «Витрина» дает возможность «оперативно получать информацию, связанную с ОСАГО, может использоваться при расчетах тарифов, позволяет отслеживать динамику продаж и ценовую политику, выявлять компании, которые наращивают продажи быстрыми темпами», сообщили в пресс-службе Банка России, отметив, что «витрина» находится «на стадии проектирования и требует доработки».

Татьяна Гришина, Сочи