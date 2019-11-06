СМИ: Верховный суд оставил срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям, сообщает Forbes. Ранее первоначальный проект постановления раскритиковали юристы и представители бизнеса. По их мнению, содержащаяся в документе формулировка отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.

Теперь источники Forbes утверждают, что ВС отказался от предыдущей формулировки и это «вопрос решенный». В пресс-службах Верховного суда и ФНС не ответили на запрос издания.

Опрошенные Forbes эксперты отметили, что, если пленум не даст четких разъяснений по сроку давности налоговых преступлений, то этот правовой вопрос останется на усмотрение следователей и нижестоящих судов.

Напомним, в начале июня Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Тогда отмечалось, что в проект постановления могут быть внесены изменения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо председателю суда Вячеславу Лебедеву с просьбой тщательно обсудить проект постановления с экспертами и предпринимателями. Он отмечал, что некоторые разъяснения, которые содержатся в проекте постановления, «могут резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере». Особенно опасным он назвал пункт, который по факту отменяет срок давности по налоговым преступлениям. По мнению господина Титова, это затронет интересы руководителей, которые допустили налоговые нарушения, но давно уволились из этих организаций и не могут повлиять на решение о погашении задолженности.

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