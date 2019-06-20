Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Верховный суд России перенес на осень рассмотрение нового постановления пленума об ответственности за налоговые преступления. Это произошло по просьбе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который направил письмо председателю суда Вячеславу Лебедеву.

В его обращении речь идет об ответственности за налоговые преступления по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) и ст. 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Борис Титов отметил, что некоторые разъяснения, которые содержатся в проекте постановления, «могут резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере» (цитата по «Интерфаксу»). Особенно опасным он назвал пункт, который по факту отменяет срок давности по налоговым преступлениям. По мнению господина Титова, это затронет интересы руководителей, которые допустили налоговые нарушения, но давно уволились из этих организаций и не могут повлиять на решение о погашении задолженности.

Бизнес-омбудсмен считает, что проект постановления нужно тщательно обсудить с экспертами и предпринимателями.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что представители бизнес-сообщества направили в Верховный суд с письма с критикой проекта постановления, поскольку предпринимателей будут чаще привлекать к уголовной ответственности.

Напомним, в начале июня Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Тогда отмечалось, что в проект постановления могут быть внесены изменения.

Подробнее о решении пленума Верховного суда — в материале “Ъ” «Недоимка как средство заручиться поддержкой».