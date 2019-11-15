Как отказаться от секса, обнять дерево, начать танцевать — и изменить мир

Фото: Twitter @GretaThunberg



Всего за год мирный экопротест шведской активистки Греты Тунберг собрал миллионы сторонников — по оценкам Greenpeace, количество школьников, раз в неделю отказывающихся идти в школу, требуя от политиков решительных мер по борьбе с глобальным потеплением, перевалило уже за 6 млн. У движения много критиков, обвиняющих детей в нежелании учиться и неготовности идти на жертвы ради своих убеждений, но история демонстрирует, что даже малых мер бывает достаточно для больших результатов. Weekend изучил пять веков мирного протеста и выяснил, какими средствами люди добивались окончания войн, отмены рабства и уважения к своим правам

Текст: Ульяна Волохова



Женщины племен ирокезов в начале XVII века отказались заниматься сексом с мужьями, а также не выдавали мужчинам мокасины и еду в походы, пока не добились права запрещать начало войн с другими племенами и выбирать и прогонять вождя. Этот мирный протест считается первой феминистской протестной акцией на территории современных США и Канады. Фото: Joseph Keppler

Жители 83 деревень княжества Джодхпур в 1730 году вышли в лес и обняли деревья, которые считали священными, чтобы помешать солдатам махараджи срубить их для строительства нового дворца. Солдаты убили 363 человека, но священный лес был спасен: узнав о протесте, махараджи остановил вырубку леса и освободил деревни от поставки древесины дворцу. «Срубленная голова дешевле срубленного дерева» Последние слова Амриты Деви, первой жертвы солдат махараджи

400 тыс. англичан в 1792 году отказались употреблять сахар, произведенный с помощью невольничьего труда в Западной Индии, и подали правительству 519 петиций с требованием запретить рабство в британских колониях. Протест сократил прибыль плантаторов почти вдвое — в том же году аболиционисты согласовали с Палатой общин закон о незаконности работорговли. Несмотря на то что в Палате лордов закон заблокировали, поднявшаяся общественная дискуссия в конце концов привела к запрету работорговли в 1807 году. «Рабовладельцы могут предлагать нам сахар, пропитанный кровью наших братьев, но не смогут заставить нас есть его» Памфлет «Жителям Великобритании о воздержании от сахара», 1791

Сотни рабов начали петь у резиденции британского губернатора на острове Тринидад 1 августа 1834 года в ответ на его обещание отменить рабство через шесть лет и не замолкали до тех пор, пока губернатор не объявил свободу де-факто. Юридически отмена рабства была закреплена спустя четыре года: Тринидад стал первой британской колонией, покончившей с рабством. «Шести годам — нет!» Слова, которые распевали рабы Фото: Cassell's Illustrated History of England

Все жители графства Мейо осенью 1880 года отказались обслуживать британского управляющего Чарльза Бойкотта, а также работать на него и разговаривать с ним, после того как в неурожайный год он отказался снизить ренту фермерам и выселил 11 семей. Протестующие требовали отставки Бойкотта, справедливой ренты и свободной продажи земли в Ирландии. Преданный остракизму управляющий покинул графство через два месяца на карете скорой помощи — извозчики отказывались везти его. Спустя еще полгода был принят закон о земельном праве в Ирландии, удовлетворивший все требования протестующих. «Мы должны дать шанс запутавшемуся человеку покаяться. Для этого мы должны поместить его в „моральный карантин“, будто он прокаженный» Речь на встрече «Земельной лиги» Фото: Print collection of Maggie Land Blanck

Почти все жители Ирана в декабре 1890 года бросили курить, а фермеры и торговцы сожгли свой урожай и запас табака в знак протеста против решения шаха предоставить монополию на продажу и экспорт иранского табака британской компании. Граждан самой курящей страны поддержал их духовный лидер — великий аятолла выпустил фетву против курения. Через год шах отменил британскую монополию на табак. «С сегодняшнего дня употребление табака в любой форме считается войной против „сокрывшегося“ 12-го шиитского имама» Фетва великого аятоллы Мирзы Ширази

2 млн корейцев вышли на улицы Сеула 1 марта 1919 года и стали зачитывать вслух воззвание о независимости, написанное поэтом Чхве Нам Соном, требуя от Японии уважения к культуре, языку и жителям Кореи. В ходе акции, длившейся больше месяца, 7,5 тыс. демонстрантов было убито, 46 тыс. арестовано, но японское правительство все-таки ввело в Корее политику «культурного управления», ослабив цензуру, разрешив издания на корейском языке и расформировав военную полицию. «Мы не хотим тратить свое время на то, чтобы критиковать Японию за несправедливость или презрение к нашей цивилизации, мы хотим начать строить новое будущее прямо сейчас» Воззвание о независимости Кореи

Члены христианских и еврейских общин на Восточном побережье и Среднем Западе США с начала 1920-х годов отказывались от покупки и использования автомобилей Ford в ответ на публикацию Генри Фордом статей о заговоре евреев и книги «Международное еврейство». В 1927 году из-за падения продаж на Восточном побережье и репутационных потерь Генри Форд публично извинился за антисемитские высказывания, распорядился сжечь очередной тираж «Международного еврейства» и запретил публиковать книгу в Европе. «Бог был благосклонен к вам, и вы стали богаты, зачем же вы пытаетесь уничтожить бизнес других людей?» Письмо о присоединении к бойкоту ассоциации розничных торговцев Миссури, 1927

От 400 до 800 англичан весной 1932 года отправились в туристический поход по вересковой пустоши Киндер-Скаут и холмам Пик-Дистрикт в знак протеста против того, что эти земли находятся в частном владении и свободный проход по ним запрещен. Шесть туристов было арестовано, но остальные прошли пятикилометровый маршрут до конца и вернулись, а местные власти начали процесс национализации земель. Результатом стало появление первого в Англии национального парка. «Если вы никогда не ходили в поход — сейчас лучшее время начать» Агитационная листовка, которую раздавали на вокзалах перед протестным походом Фото: nationaltrust.org.uk

200 человек в 1943 году в течение четырех дней собирались у бывшей богадельни в Берлине, в которой ожидали отправки в концлагерь 2000 евреев. Толпа, состоявшая преимущественно из мужей и жен заключенных (все они были в смешанных браках), молча смотрела на здание и иногда скандировала: «Убийцы!» Через четыре дня заключенные были освобождены, а протест вошел в историю как единственный успешный в нацистской Германии.

Все чернокожие жители американского города Монтгомери в декабре 1955 года отказались пользоваться автобусами, требуя прекратить деление на места для черных и белых пассажиров в общественном транспорте. Бойкот, спровоцированный арестом афроамериканки Розы Паркс за отказ уступить место в автобусе белому мужчине, получил название «Ходьба во имя свободы», продлился 381 день и снизил годовую прибыль транспортной компании на 70%. 20 декабря 1956 года деление мест в городских автобусах Монтгомери было отменено. «На остановках не будет сожженных крестов, на обочинах не будут лежать трупы белых. Мы не бросаем вызов Конституции США. Мы только хотим справедливости» Речь Мартина Лютера Кинга о бойкоте в Монтгомери Фото: AP

60 тыс. жителей ЮАР в июне 1959 году отказались от главного продукта в своем рационе и перестали есть картофель в знак протеста против нечеловеческих условий труда на картофельных фермах буров, где рабочих избивали до смерти, а их трупы закапывали прямо на обрабатываемых полях. Протест длился два месяца, пока правительство не провело проверку и не заставило фермеров отказаться от телесных наказаний и жестокого обращения с работниками. «Есть картофель — все равно что есть человеческую плоть» Выступление перед журналистами Сетсваннунга Моле, одного из организаторов бойкота

120 чернокожих студентов пришли в кафе для белых в трех торговых центрах Нэшвилла 13 февраля 1960 года и остались сидеть за столиками, несмотря на отказ персонала их обслуживать. В течение следующих трех месяцев от 200 до 500 чернокожих студентов регулярно повторяли акцию, парализуя работу городских кафе и отстаивая свое право на обслуживание. Протест закончился после того, как владельцы кафе и магазинов отказались от расовой дискриминации в своих заведениях. «Не вступайте в драку и не отвечайте на оскорбления. Не смейтесь. Сидите прямо лицом к стойке. Помните: любовь и ненасилие — это образ жизни» Кодекс инициативной группы протеста в Нэшвилле Фото: New York World-Telegram and the Sun Newspaper / Library of Congress

14 млн американцев с 1965 по 1970 год отказались от употребления калифорнийского винограда и вина, а работники калифорнийских виноградников перестали собирать виноград, требуя, чтобы калифорнийские плантаторы подняли зарплату сборщикам до минимального размера оплаты труда и защитили их о пестицидов. Из-за пикетов магазины в Атланте, Майами, Новом Орлеане, Нэшвилле и Луисвилле перестали закупать виноград в Калифорнии. В 1970 году плантаторы согласились на условия рабочих, подняв зарплату более чем 10 000 сотрудникам, предоставив им медицинскую страховку и защиту от удобрений. «Виноград будет оставаться постыдной роскошью до тех пор, пока и базовые человеческие потребности остаются непозволительной роскошью» Прокламация инициативной группы бойкота винограда

18 американских художников и критиков в 1969 году организовали сидячие забастовки и другие протестные акции, требуя от руководства нью-йоркского Музея современного искусства выполнения 13 требований, в том числе покончить с расовой и гендерной дискриминацией в отборе выставляемых художников и устроить бесплатный вход для посетителей. На одной из акций протестующие раздавали поддельные входные билеты в музей. После долгих переговоров МоМА ввел бесплатный вход по понедельникам и создал комиссию по изучению искусства разных этнических групп. «Токенизм умер!»

103 французских фермера, чьи земли на плато Ларзак в 1971 году были объявлены экспроприированными для расширения военной базы, в течение 10 лет устраивали акции гражданского неповиновения. Они раздробили свои земли на 6180 маленьких участков, передав их во владение активистам из других стран, чтобы усложнить процесс экспроприации, а в 1972 году привезли стадо из 60 овец к Эйфелевой башне. В 1981 году строительство военной базы было прекращено, а фермерам вернули землю. «Поддерживаю вашу борьбу за справедливость, свободу и мир — безусловно самую красивую борьбу этого века» Жан-Поль Сартр, письмо протестующим, 1978 Фото: AFP

343 француженки, в том числе Симона де Бовуар, Марина Влади и Франсуаза Саган, 5 апреля 1971 году подписали открытое письмо с требованием узаконить аборты и, рискуя получить уголовное наказание, признались, что прерывали беременность. Акция имела огромный резонанс и положила начало обсуждению во Франции права женщины на аборт. Через два года аналогичное письмо подписал 331 врач, признавшись, что, несмотря на запрет, они делают аборты пациенткам. В 1975 году правительство ратифицировало закон о декриминализации абортов. «Я заявляю, что я делала аборт»

14 женщин в 1977 году повязали голову детскими пеленками и сели вязать на площади Мая в центре Буэнос-Айреса, требуя информации о судьбе своих детей, пропавших во время террора военной хунты. К концу года матерей стало больше 150, они выходили на площадь каждый четверг. В 1983 году движение насчитывало уже 50 тыс. человек, к лозунгам прибавилось требование выборов, и под давлением протестующих в Аргентине прошли выборы, а матери получили информацию о 9000 похищенных. «Пустите нас к нашим детям» Фото: Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo

Члены движение B.U.G.A.U.P. в 1979 году начали писать на билбордах с рекламой сигарет и пива издевательские слоганы и предупреждения о возможных последствиях употребления этой продукции, пытаясь таким образом привлечь внимание правительства Австралии к недопустимости рекламы алкоголя и сигарет. На протяжении 16 лет они разрисовывали в среднем около 50 билбордов в неделю, пока в 1994 году под их давлением в Австралии не приняли закон, запрещающий билборды с рекламой сигарет. Рекламу пива обсуждают до сих пор. Фото: bugaup.org

80 танцовщиц стриптиз-клуба Lusty Lady в Сан-Франциско объявили в октябре 1996 года забастовку и отказались обнажаться, требуя улучшения условий труда и запрета любительской видеосъемки в клубе. В ответ на последовавшие увольнения танцовщицы устроили пикет перед входом и отговаривали клиентов заходить в клуб до тех пор, пока руководство не начало с ними переговоры. В апреле 1997 года клуб Lusty Lady согласился на условия своих сотрудниц и заключил с ними новые контракты. «Плохие девушки любят хорошие контракты»

3000 либерийских женщин в апреле 2003 года собрались у резиденции президента страны, пели и танцевали, требуя закончить гражданскую войну. Они собирались каждый день на протяжении двух месяцев, пока лидеры враждующих группировок не согласились начать переговоры. Во время переговоров женщины окружили здание и не выпускали участников, угрожая раздеться перед ними (что равнозначно смертельному проклятию), пока представители сторон не договорились начать разоружение. «Мы не уйдем, пока мир не победит»

Студенты 106 американских и британских университетов в 2009 году отказались заказывать толстовки и футболки с символикой учебных заведений, требуя, чтобы текстильная компания Fruit Of The Loom восстановила работу своей фабрики в Гондурасе и вернула работу 1800 сотрудникам. Из-за бойкота компания потеряла $50 млн и была вынуждена снова открыть фабрику и выплатить сотрудникам компенсацию за месяцы без работы.

300 женщин из колумбийского города Барбакоаса отказались заниматься сексом со своими партнерами в июне 2011 года, требуя начать строительство дороги до ближайшего административного центра. Из-за отсутствия в городе роддома дорога до него по размытому дождями и оползнями шоссе в хорошую погоду занимала семь часов, в плохую нередко заканчивалась гибелью. Через 112 дней после начала бойкота власти города начали прокладывать шоссе. «Больше никакого секса. Мы хотим дорогу»

Более 100 женщин в течение семи лет, с 2011 по 2018 год, регулярно нарушали закон Саудовской Аравии и садились за руль, несмотря на угрозу штрафа, а в случае повторного нарушения — телесных наказаний. Неповиновение было таким масштабным, что прокуратура предложила квалифицировать подобное поведение как подрыв государственных основ и наказывать 20-летним лишением свободы. Когда и после этого женщины продолжили садиться за руль, король Сальман разрешил женщинам водить автомобиль. «Научите нас водить, если хотите нас защитить» Фото: Carlos Latuff

Шесть крупных корпораций, в том числе Deutsche Bank и JPMorgan, а также Джордж Клуни и Элтон Джон в апреле 2019 года объявили, что не будут пользоваться услугами гостиниц мировой сети Dorchester Collection, принадлежащей султану Брунея. Бойкот был вызван тем, что в стране вступили в силу законы шариата, предполагающие смертную казнь за супружескую измену и гомосексуальные связи. Через месяц султан Брунея ввел мораторий на смертную казнь. «Скорее всего, наш бойкот ни к чему не приведет, но почему мы должны платить за нарушение прав человека?» Джордж Клуни