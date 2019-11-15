Как отказаться от секса, обнять дерево, начать танцевать — и изменить мир

Фото: Twitter @GretaThunberg
Всего за год мирный экопротест шведской активистки Греты Тунберг собрал миллионы сторонников — по оценкам Greenpeace, количество школьников, раз в неделю отказывающихся идти в школу, требуя от политиков решительных мер по борьбе с глобальным потеплением, перевалило уже за 6 млн. У движения много критиков, обвиняющих детей в нежелании учиться и неготовности идти на жертвы ради своих убеждений, но история демонстрирует, что даже малых мер бывает достаточно для больших результатов. Weekend изучил пять веков мирного протеста и выяснил, какими средствами люди добивались окончания войн, отмены рабства и уважения к своим правам
Женщины племен ирокезов в начале XVII века отказались заниматься сексом с мужьями, а также не выдавали мужчинам мокасины и еду в походы, пока не добились права запрещать начало войн с другими племенами и выбирать и прогонять вождя. Этот мирный протест считается первой феминистской протестной акцией на территории современных США и Канады.
Фото: Joseph Keppler
Жители 83 деревень княжества Джодхпур в 1730 году вышли в лес и обняли деревья, которые считали священными, чтобы помешать солдатам махараджи срубить их для строительства нового дворца. Солдаты убили 363 человека, но священный лес был спасен: узнав о протесте, махараджи остановил вырубку леса и освободил деревни от поставки древесины дворцу.
«Срубленная голова дешевле срубленного дерева»
400 тыс. англичан в 1792 году отказались употреблять сахар, произведенный с помощью невольничьего труда в Западной Индии, и подали правительству 519 петиций с требованием запретить рабство в британских колониях. Протест сократил прибыль плантаторов почти вдвое — в том же году аболиционисты согласовали с Палатой общин закон о незаконности работорговли. Несмотря на то что в Палате лордов закон заблокировали, поднявшаяся общественная дискуссия в конце концов привела к запрету работорговли в 1807 году.
«Рабовладельцы могут предлагать нам сахар, пропитанный кровью наших братьев, но не смогут заставить нас есть его»
Сотни рабов начали петь у резиденции британского губернатора на острове Тринидад 1 августа 1834 года в ответ на его обещание отменить рабство через шесть лет и не замолкали до тех пор, пока губернатор не объявил свободу де-факто. Юридически отмена рабства была закреплена спустя четыре года: Тринидад стал первой британской колонией, покончившей с рабством.
«Шести годам — нет!»
Фото: Cassell's Illustrated History of England
Все жители графства Мейо осенью 1880 года отказались обслуживать британского управляющего Чарльза Бойкотта, а также работать на него и разговаривать с ним, после того как в неурожайный год он отказался снизить ренту фермерам и выселил 11 семей. Протестующие требовали отставки Бойкотта, справедливой ренты и свободной продажи земли в Ирландии. Преданный остракизму управляющий покинул графство через два месяца на карете скорой помощи — извозчики отказывались везти его. Спустя еще полгода был принят закон о земельном праве в Ирландии, удовлетворивший все требования протестующих.
«Мы должны дать шанс запутавшемуся человеку покаяться. Для этого мы должны поместить его в „моральный карантин“, будто он прокаженный»
Фото: Print collection of Maggie Land Blanck
Почти все жители Ирана в декабре 1890 года бросили курить, а фермеры и торговцы сожгли свой урожай и запас табака в знак протеста против решения шаха предоставить монополию на продажу и экспорт иранского табака британской компании. Граждан самой курящей страны поддержал их духовный лидер — великий аятолла выпустил фетву против курения. Через год шах отменил британскую монополию на табак.
«С сегодняшнего дня употребление табака в любой форме считается войной против „сокрывшегося“ 12-го шиитского имама»
2 млн корейцев вышли на улицы Сеула 1 марта 1919 года и стали зачитывать вслух воззвание о независимости, написанное поэтом Чхве Нам Соном, требуя от Японии уважения к культуре, языку и жителям Кореи. В ходе акции, длившейся больше месяца, 7,5 тыс. демонстрантов было убито, 46 тыс. арестовано, но японское правительство все-таки ввело в Корее политику «культурного управления», ослабив цензуру, разрешив издания на корейском языке и расформировав военную полицию.
«Мы не хотим тратить свое время на то, чтобы критиковать Японию за несправедливость или презрение к нашей цивилизации, мы хотим начать строить новое будущее прямо сейчас»
Члены христианских и еврейских общин на Восточном побережье и Среднем Западе США с начала 1920-х годов отказывались от покупки и использования автомобилей Ford в ответ на публикацию Генри Фордом статей о заговоре евреев и книги «Международное еврейство». В 1927 году из-за падения продаж на Восточном побережье и репутационных потерь Генри Форд публично извинился за антисемитские высказывания, распорядился сжечь очередной тираж «Международного еврейства» и запретил публиковать книгу в Европе.
«Бог был благосклонен к вам, и вы стали богаты, зачем же вы пытаетесь уничтожить бизнес других людей?»
От 400 до 800 англичан весной 1932 года отправились в туристический поход по вересковой пустоши Киндер-Скаут и холмам Пик-Дистрикт в знак протеста против того, что эти земли находятся в частном владении и свободный проход по ним запрещен. Шесть туристов было арестовано, но остальные прошли пятикилометровый маршрут до конца и вернулись, а местные власти начали процесс национализации земель. Результатом стало появление первого в Англии национального парка.
«Если вы никогда не ходили в поход — сейчас лучшее время начать»
Фото: nationaltrust.org.uk
200 человек в 1943 году в течение четырех дней собирались у бывшей богадельни в Берлине, в которой ожидали отправки в концлагерь 2000 евреев. Толпа, состоявшая преимущественно из мужей и жен заключенных (все они были в смешанных браках), молча смотрела на здание и иногда скандировала: «Убийцы!» Через четыре дня заключенные были освобождены, а протест вошел в историю как единственный успешный в нацистской Германии.
Все чернокожие жители американского города Монтгомери в декабре 1955 года отказались пользоваться автобусами, требуя прекратить деление на места для черных и белых пассажиров в общественном транспорте. Бойкот, спровоцированный арестом афроамериканки Розы Паркс за отказ уступить место в автобусе белому мужчине, получил название «Ходьба во имя свободы», продлился 381 день и снизил годовую прибыль транспортной компании на 70%. 20 декабря 1956 года деление мест в городских автобусах Монтгомери было отменено.
«На остановках не будет сожженных крестов, на обочинах не будут лежать трупы белых. Мы не бросаем вызов Конституции США. Мы только хотим справедливости»
Фото: AP
60 тыс. жителей ЮАР в июне 1959 году отказались от главного продукта в своем рационе и перестали есть картофель в знак протеста против нечеловеческих условий труда на картофельных фермах буров, где рабочих избивали до смерти, а их трупы закапывали прямо на обрабатываемых полях. Протест длился два месяца, пока правительство не провело проверку и не заставило фермеров отказаться от телесных наказаний и жестокого обращения с работниками.
«Есть картофель — все равно что есть человеческую плоть»
120 чернокожих студентов пришли в кафе для белых в трех торговых центрах Нэшвилла 13 февраля 1960 года и остались сидеть за столиками, несмотря на отказ персонала их обслуживать. В течение следующих трех месяцев от 200 до 500 чернокожих студентов регулярно повторяли акцию, парализуя работу городских кафе и отстаивая свое право на обслуживание. Протест закончился после того, как владельцы кафе и магазинов отказались от расовой дискриминации в своих заведениях.
«Не вступайте в драку и не отвечайте на оскорбления. Не смейтесь. Сидите прямо лицом к стойке. Помните: любовь и ненасилие — это образ жизни»
Фото: New York World-Telegram and the Sun Newspaper / Library of Congress
14 млн американцев с 1965 по 1970 год отказались от употребления калифорнийского винограда и вина, а работники калифорнийских виноградников перестали собирать виноград, требуя, чтобы калифорнийские плантаторы подняли зарплату сборщикам до минимального размера оплаты труда и защитили их о пестицидов. Из-за пикетов магазины в Атланте, Майами, Новом Орлеане, Нэшвилле и Луисвилле перестали закупать виноград в Калифорнии. В 1970 году плантаторы согласились на условия рабочих, подняв зарплату более чем 10 000 сотрудникам, предоставив им медицинскую страховку и защиту от удобрений.
«Виноград будет оставаться постыдной роскошью до тех пор, пока и базовые человеческие потребности остаются непозволительной роскошью»
18 американских художников и критиков в 1969 году организовали сидячие забастовки и другие протестные акции, требуя от руководства нью-йоркского Музея современного искусства выполнения 13 требований, в том числе покончить с расовой и гендерной дискриминацией в отборе выставляемых художников и устроить бесплатный вход для посетителей. На одной из акций протестующие раздавали поддельные входные билеты в музей. После долгих переговоров МоМА ввел бесплатный вход по понедельникам и создал комиссию по изучению искусства разных этнических групп.
«Токенизм умер!»
103 французских фермера, чьи земли на плато Ларзак в 1971 году были объявлены экспроприированными для расширения военной базы, в течение 10 лет устраивали акции гражданского неповиновения. Они раздробили свои земли на 6180 маленьких участков, передав их во владение активистам из других стран, чтобы усложнить процесс экспроприации, а в 1972 году привезли стадо из 60 овец к Эйфелевой башне. В 1981 году строительство военной базы было прекращено, а фермерам вернули землю.
«Поддерживаю вашу борьбу за справедливость, свободу и мир — безусловно самую красивую борьбу этого века»
Фото: AFP
343 француженки, в том числе Симона де Бовуар, Марина Влади и Франсуаза Саган, 5 апреля 1971 году подписали открытое письмо с требованием узаконить аборты и, рискуя получить уголовное наказание, признались, что прерывали беременность. Акция имела огромный резонанс и положила начало обсуждению во Франции права женщины на аборт. Через два года аналогичное письмо подписал 331 врач, признавшись, что, несмотря на запрет, они делают аборты пациенткам. В 1975 году правительство ратифицировало закон о декриминализации абортов.
«Я заявляю, что я делала аборт»
14 женщин в 1977 году повязали голову детскими пеленками и сели вязать на площади Мая в центре Буэнос-Айреса, требуя информации о судьбе своих детей, пропавших во время террора военной хунты. К концу года матерей стало больше 150, они выходили на площадь каждый четверг. В 1983 году движение насчитывало уже 50 тыс. человек, к лозунгам прибавилось требование выборов, и под давлением протестующих в Аргентине прошли выборы, а матери получили информацию о 9000 похищенных.
«Пустите нас к нашим детям»
Фото: Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo
Члены движение B.U.G.A.U.P. в 1979 году начали писать на билбордах с рекламой сигарет и пива издевательские слоганы и предупреждения о возможных последствиях употребления этой продукции, пытаясь таким образом привлечь внимание правительства Австралии к недопустимости рекламы алкоголя и сигарет. На протяжении 16 лет они разрисовывали в среднем около 50 билбордов в неделю, пока в 1994 году под их давлением в Австралии не приняли закон, запрещающий билборды с рекламой сигарет. Рекламу пива обсуждают до сих пор.
Фото: bugaup.org
80 танцовщиц стриптиз-клуба Lusty Lady в Сан-Франциско объявили в октябре 1996 года забастовку и отказались обнажаться, требуя улучшения условий труда и запрета любительской видеосъемки в клубе. В ответ на последовавшие увольнения танцовщицы устроили пикет перед входом и отговаривали клиентов заходить в клуб до тех пор, пока руководство не начало с ними переговоры. В апреле 1997 года клуб Lusty Lady согласился на условия своих сотрудниц и заключил с ними новые контракты.
«Плохие девушки любят хорошие контракты»
3000 либерийских женщин в апреле 2003 года собрались у резиденции президента страны, пели и танцевали, требуя закончить гражданскую войну. Они собирались каждый день на протяжении двух месяцев, пока лидеры враждующих группировок не согласились начать переговоры. Во время переговоров женщины окружили здание и не выпускали участников, угрожая раздеться перед ними (что равнозначно смертельному проклятию), пока представители сторон не договорились начать разоружение.
«Мы не уйдем, пока мир не победит»
Студенты 106 американских и британских университетов в 2009 году отказались заказывать толстовки и футболки с символикой учебных заведений, требуя, чтобы текстильная компания Fruit Of The Loom восстановила работу своей фабрики в Гондурасе и вернула работу 1800 сотрудникам. Из-за бойкота компания потеряла $50 млн и была вынуждена снова открыть фабрику и выплатить сотрудникам компенсацию за месяцы без работы.
300 женщин из колумбийского города Барбакоаса отказались заниматься сексом со своими партнерами в июне 2011 года, требуя начать строительство дороги до ближайшего административного центра. Из-за отсутствия в городе роддома дорога до него по размытому дождями и оползнями шоссе в хорошую погоду занимала семь часов, в плохую нередко заканчивалась гибелью. Через 112 дней после начала бойкота власти города начали прокладывать шоссе.
«Больше никакого секса. Мы хотим дорогу»
Более 100 женщин в течение семи лет, с 2011 по 2018 год, регулярно нарушали закон Саудовской Аравии и садились за руль, несмотря на угрозу штрафа, а в случае повторного нарушения — телесных наказаний. Неповиновение было таким масштабным, что прокуратура предложила квалифицировать подобное поведение как подрыв государственных основ и наказывать 20-летним лишением свободы. Когда и после этого женщины продолжили садиться за руль, король Сальман разрешил женщинам водить автомобиль.
«Научите нас водить, если хотите нас защитить»
Фото: Carlos Latuff
Шесть крупных корпораций, в том числе Deutsche Bank и JPMorgan, а также Джордж Клуни и Элтон Джон в апреле 2019 года объявили, что не будут пользоваться услугами гостиниц мировой сети Dorchester Collection, принадлежащей султану Брунея. Бойкот был вызван тем, что в стране вступили в силу законы шариата, предполагающие смертную казнь за супружескую измену и гомосексуальные связи. Через месяц султан Брунея ввел мораторий на смертную казнь.
«Скорее всего, наш бойкот ни к чему не приведет, но почему мы должны платить за нарушение прав человека?»
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