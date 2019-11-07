Все аварии ведут в Выхино

Самым аварийным округом Москвы ГИБДД в 2019 году признала ЮАО, самым аварийным районом — Выхино-Жулебино. Эксперты, комментируя статистику Госавтоинспекции, указывают на высокую плотность населения на этих территориях, большое количество транзитного транспорта и дешевое жилье, привлекающее мигрантов с «низкой водительской квалификацией». В мэрии Москвы пообещали проанализировать статистику и разработать планы по снижению аварийности

УГИБДД по Москве, проведя анализ аварийности по итогам девяти месяцев 2019 года, определило самые аварийные округа и районы города. Больше всего ДТП с пострадавшими или погибшими (839) произошло на территории Южного административного округа (ЮАО). В авариях погибло 39 и ранен 941 человек. Вслед за ЮАО в «антирейтинге» Госавтоинспекции располагаются ВАО (724 ДТП), ЗАО (697), САО (604), СВАО (604). Гораздо ниже аварийность в Зеленограде и Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) — 111 и 152 ДТП соответственно.

Наиболее аварийным районом Москвы ГИБДД считает Выхино-Жулебино (входит в состав ЮАО): за год здесь произошло 120 аварий; на 17,6% больше, чем годом ранее. В ДТП погибло 8 человек, ранено 144. Среди самых проблемных районов также упомянуто Люблино (118 ДТП, 4 погибших и 142 раненых) и Марьино (108 ДТП, 5 погибших и 117 раненых).

При анализе ГИБДД использовала сведения о ДТП с пострадавшими или погибшими: всего в Москве их произошло более 6,3 тыс. (-1,8% к прошлому году).

Мелкие аварии, в которых пострадали только машины, не учитывались. По данным Российского союза автостраховщиков, за девять месяцев 2019 года в Москве произошло 74,4 тыс. небольших ДТП, оформленных без инспекторов европротоколом.

«Совместно с ГИБДД мы постоянно анализируем аварийность в городе, разрабатываем планы по работе в местах, где происходит больше всего аварий,— прокомментировали данные в столичном Центре организации дорожного движения.— Всего с начала года было реализовано порядка 400 совместно разработанных мероприятий: установлено 110 комплексов фотовидеофиксации, изменена разметка на 63 участках, изменен режим работы 63 светофоров. Сейчас мы анализируем показатели аварийности на территории округов и районов, выявляются причины и составляются планы по снижению аварийности на каждом аварийноопасном участке».

В пресс-службе префектуры ЮАО на запрос не ответили. Опрошенные “Ъ” эксперты называют несколько причин сложившейся ситуации. Для южных районов Москвы характерна обширная сеть небольших улиц, проложенных в условиях плотной застройки, пояснил “Ъ” проректор Московского автодорожного института Султан Жанказиев. Как правило, речь идет об узких двухполосных улицах (по одной полосе в каждую сторону), которыми активно пользуются местные жители, но в пиковое время туда устремляются объезжающие пробки жители других районов. «Уровень конфликтности в таких местах довольно высок,— поясняет господин Жанказиев.— А поскольку районы там спальные, то довольно много ходит общественного транспорта. На остановках автобусы приходится объезжать, "карманы" есть не всегда, а стихийная парковка создает помехи. Это, в свою очередь, провоцирует дополнительные аварии, например, наезды на пешеходов, выходящих из-за автобусов».

Выхино-Жулебино — один из самых густонаселенных районов, при этом здесь недорогая аренда жилья, что провоцирует приток мигрантов с «низкой водительской квалификацией», говорит муниципальный депутат Евгений Овсянников. По данным ЦИАН на сентябрь 2019 года, средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Выхино-Жулебино составила 164 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 19% ниже среднего показателя по Москве. По данным аналитиков «Инком-Недвижимости», к этому району принадлежит одно из самых бюджетных московских предложений по аренде жилья — комната в трехкомнатной квартире, где проживает хозяйка, за 13 тыс. руб. в месяц. Приезжие из соседних регионов, не привыкшие к московскому дорожному движению, при въезде в столицу в любом случае пересекают территорию периферийных районов, добавляет муниципальный депутат Валерий Катков, и Выхино-Жулебино исключением здесь не является. «Высокий уровень аварийности в этом году можно объяснить и масштабной реконструкций района, связанной с ремонтом и сужением дорог»,— предполагает он.

Иван Буранов