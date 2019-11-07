Пожары лишают границ

Минприроды неожиданно изменило позицию по поводу тушения лесных пожаров на труднодоступных территориях: подготовлен проект приказа, упраздняющий практику так называемых зон контроля. По действующим правилам в них разрешено не бороться с огнем, если затраты превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. По оценкам экологов, это решение касается половины российских лесов. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что без увеличения финансирования как минимум в десять раз региональные власти такие пожары будут скрывать, а тушить их никто все равно не будет.

«Минприроды подготовлен проект приказа, предусматривающий исключение из правил тушения лесных пожаров зон контроля,— заявил накануне на парламентских слушаниях, посвященных проблемам лесной отрасли, глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.— Тем самым предполагается исключить возможность прекращения работ по тушению лесных пожаров. Приказ согласован МЧС РФ». Отметим, в так называемых зонах контроля разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Такие решения рекомендуют региональные комиссии по ЧС, а решение принимают главы субъектов РФ.

Предложение упразднить зоны контроля кардинально расходится с прежней позицией Рослесхоза. Так, в августе 2019 года врио главы ведомства Михаил Клинов заявлял в интервью “Ъ”: «Без них (зон контроля.— “Ъ”) на бумаге обойтись точно можно. Но независимо от того, будут они формализованы или нет, проблемы с доступностью лесных пожаров все равно останутся. Если пожар недоступен, то, как бы он ни назывался, в какой бы зоне ни находился, мы все равно туда не попадем». В связи с этим “Ъ” обратился в Минприроды с просьбой подтвердить подготовку такого документа и задал ряд вопросов, в том числе об увеличении финансирования регионов в связи с этой инициативой. Также “Ъ” попросил пояснить, как ведомство планирует решить проблему с невозможностью попасть на лесные пожары в труднодоступных местах. Однако ответ Минприроды содержал по сути лишь повторение слов господина Аноприенко. Уточняющие вопросы “Ъ” глава пресс-службы ведомства Наталья Хлопунова назвала «странными». Позже она уточнила, что координацией всех сил и средств тушения лесных пожаров будет заниматься федеральный штаб, который возглавит представитель Рослесхоза.

Отметим, накануне инициативу поддержал глава парламентского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, выразив надежду на «оперативный выход» соответствующего приказа: «Очень хорошо, что такая работа идет, особенно когда мы говорим о пожарах и зонах контроля». Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев констатировал, что лесных пожаров становится все больше. Если в 2016 году огонь в лесах прошел 2,6 млн га, то в 2017 году — 3,2 млн га, в прошлом году — 7,4 млн га, а в 2019 году — 10,3 млн га. Господин Пискарев признал, что из 1,1 млрд га российских лесов (20% ресурсов всей планеты) лишь 90 млн га «обеспечиваются инфраструктурой»: «Это районы, где возможна доставка сил и средств пожаротушения наземным способом. Остальное — труднодоступная и удаленная территория».

Экологи ранее неоднократно заявляли о необходимости пересмотра зон контроля. По оценкам «Гринписа России», на них приходится половина территории лесфонда РФ, причем четверть всех российских лесов включена в эту категорию необоснованно.

Алексей Ярошенко из «Гринписа России», комментируя документ, обращает внимание, что проект приказа не публиковался, поэтому «необходимо смотреть на точные формулировки». По его оценкам, в случае отказа от действующей практики необходимо увеличивать финансирование минимум в десять раз. Отметим, что в 2019 году на охрану и тушение пожаров по соответствующей бюджетной статье было выделено 7 млрд руб. По мнению Андрея Щеголева из «WWF России», ведомство «бросается из крайности в крайность»: «Конечно, это лучше, чем вообще на таких территориях не тушить. Но если просто упразднят зоны контроля и не дадут денег, то регионы будут просто скрывать такие пожары, ведь отчитываться надо». «До того как в 2015 году появились зоны контроля, регионы обычно делали вид, что пожара нет, и скрывали от учета,— подтверждает Ярошенко.— Но сейчас развита система дистанционного мониторинга и скрывать уже будет невозможно».

Экологи не исключают, что это решение может быть связано с инициативой передать тушение лесных пожаров в МЧС. В МЧС на запрос “Ъ” подтвердили, что согласовали проект приказа, но заявили, что «тушение лесных пожаров в компетенцию МЧС России не входит». Отметим, что вопрос передачи МЧС таких полномочий обсуждался в октябре 2019 года на совещании в правительстве — такое предложение обнародовал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На прошлой неделе заместитель главы МЧС Илья Денисов разослал по главным управлениям ведомства по регионам письмо с просьбой представить предложения по передаче МЧС полномочий по тушению лесных пожаров авиационными методами (есть в распоряжении “Ъ”).

Анна Васильева, Александр Воронов