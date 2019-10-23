Лесные пожары стягиваются в центр

Минприроды предлагает изъять у регионов и передать на федеральный уровень полномочия, связанные с авиационными работами по охране лесов от пожаров. Эта идея обсуждается более 13 лет, с момента реформы Лесного кодекса, который и закрепил за регионами полномочия по охране лесов и их тушению. В случае принятия поправок за патрулирование и тушение природных пожаров с воздушных судов будет отвечать подведомственное Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана». При этом затраты федерального бюджета при передаче полномочий ведомство оценивает в 14,7 млрд руб., без учета приобретения воздушных судов. В свою очередь, регионы лишатся нескольких миллиардов в рамках ежегодных субвенций. Экологи поправки приветствуют, но отмечают, что наладить взаимодействие будет сложно.

Проект поправок, предусматривающий изъятие у регионов всех полномочий, связанных с организацией и выполнением авиационных работ по охране лесов от пожаров, Минприроды разместило для общественного обсуждения. По планам ведомства теперь подчиненное Рослесхозу федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» будет заниматься авиационным патрулированием, тушением лесных пожаров с воздушных судов, а также доставкой лесопожарных формирований и пожарной техники к месту тушения лесного пожара и обратно.

Напомним, летом 2019 года в Сибири и на Дальнем Востоке были масштабные лесные пожары. На территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области был введен режим ЧС. Дым от природных возгораний накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья. Ситуация вышла на федеральный уровень: премьер Дмитрий Медведев поручал подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны.

В 2007 году все полномочия по охране лесов и тушению пожаров были переданы в регионы. Сразу же после этого эксперты, депутаты и чиновники признали ошибочность реформы, но вопрос возврата авиационных полномочий центру обсуждается уже несколько лет. О том, что Рослесхоз намерен выходить в этом году с такой инициативой, заявлял ранее в интервью “Ъ” врио главы службы Михаил Клинов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас «в наиболее горимых» субъектах создано восемь подразделений ФБУ «Авиалесоохрана», оснащенных необходимой техникой и оборудованием. «По статистике, наиболее крупные лесные пожары, в результате которых чаще всего возникает чрезвычайная ситуация, происходят в зоне авиационного применения сил и средств»,— говорится в документе. Отметим, в этом году эксперты заявляли, что более 90% всех пожаров произошли в так называемых зонах контроля, то есть в лесах, труднодоступных даже для авиации. Минприроды же обращалось в правительство с предложением лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы (см. “Ъ” от 16 августа).

Сейчас лесоавиационные работы проводятся в 46 регионах России — они арендуют воздушные суда или привлекают собственную авиацию (если эти полномочия относятся, например, к региональным службам спасения, у которых такая техника есть). Из-за отсутствия единообразных региональных учреждений возможна передача на федеральный уровень имущественного комплекса только восьми организаций, отмечается в пояснительной записке.

В Минприроды прогнозируют затраты федерального бюджета при передаче полномочий по авиационной охране лесов в 14,7 млрд руб. В результате Минприроды планирует сформировать подразделения «Авиалесоохраны» во всех регионах, в том числе в наиболее уязвимых. «Безусловно, перераспределение полномочий приведет к удержанию части средств с регионов»,— заявили “Ъ” в ведомстве. В 2019 году на охрану и тушение пожаров было выделено 7 млрд руб. (без дополнительных средств, которые были выделены по поручению правительства из-за чрезвычайной пожарной ситуации этого года). Из них около половины (3,4 млрд руб.) направлено именно на мероприятия по авиационному мониторингу лесных пожаров и тушению пожаров в авиазоне.

Константин Кобяков из «WWF России» приветствует инициативу, однако отмечает, что все будет зависеть от ее реализации: «Эффективность управления на федеральном уровне не сильно отличается, плюс в процессе передачи полномочий в регионы (в 2006 году) произошли большие потери и по численности сотрудников, и по технике». Алексей Ярошенко из «Гринписа России» заявляет, что будет сложно наладить взаимодействие между федеральной и региональными службами: «Допустим, возникает пожар, его в любом случае начинает тушить наземная служба, как правило, она же его и ликвидирует. Если пожар выходит из-под контроля, привлекается авиационная служба. Кто будет отвечать за результат? Допустим, в результате авиапатрулирования, проходящего с недостаточной интенсивностью, прозевали пожар. Пожар разросся, наземным силам с ним уже толком не справиться. Кто будет отвечать за то, что его прозевали на раннем этапе? Неизвестно».

Анна Васильева, Маргарита Абрамова