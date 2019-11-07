Модернизации ТЭС подбирают критерии

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго, подвергшееся критике за непрозрачную систему ручного отбора проектов модернизации ТЭС на правительственной комиссии, теперь хочет изменить механизм выбора инвесторов в отборе на 2025 год. Ведомство предлагает отказаться от критериев, которые использовались прежде, и отдавать приоритет проектам с наименьшей стоимостью. Это не позволит попасть в программу крупным и технологически сложным проектам, полагают эксперты. А крупные потребители энергии считают, что изменение методики не повлияет на исход отбора, оценивая рост нагрузки на рынок в 147 млрд руб.

Минэнерго хочет изменить механизм отбора проектов в программу модернизации старых ТЭС на 2025 год в рамках правительственной комиссии по электроэнергетике (отбирается 15% от общей квоты). Министерство предлагает отбирать инвесторов только по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE), сообщил “Ъ” представитель Минэнерго. Сроки проведения отбора еще не назначены, профильные министерства должны направить предложения по корректировке параметров до 18 ноября.

Программа модернизации заменяет инструмент договоров на поставку мощности (ДПМ), стартовавший в 2000-х годах. ДПМ гарантировали инвесторам возврат вложений в строительство новых электростанций повышенными платежами за мощность. Общий объем новой программы составит 1,9 трлн руб. до 2031 года. Первый отбор проектов стоимостью 125 млрд руб. на 2022–2024 годы уже завершился. В ходе общего конкурса, где инвесторы конкурируют по цене, но с учетом предельного CAPEX, прошли проекты суммарной мощностью 8,61 ГВт. На правительственной комиссии в ручном режиме были отобраны еще 1,78 ГВт. Тогда правкомиссия выбирала победителей по специально разработанным Минэнерго критериям (экономика проекта, намерение модернизировать теплофикационный блок, экология, инновации, критичность состояния). Промышленные потребители раскритиковали результаты отбора за избыточную стоимость и просили установить предельный CAPEX для проектов.

На текущем отборе проектов на 2025 год общий конкурс уже прошли проекты на 4,023 ГВт (85% от годового объема) стоимостью 32,9 млрд руб. До конца года пройдет второй этап, но в этот раз квоту правкомиссии предлагается увеличить до 2,5 ГВт.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) предлагают несколько вариантов ранжирования проектов, а также ряд технических уточнений порядка расчета критериев, использовавшихся для предыдущего отбора, сообщил “Ъ” представитель регулятора. «Один из вариантов предусматривает ранжирование проектов по чисто экономическому критерию — показателю эффективности. Другие предложения соответствуют повышению значимости критериев участия в теплоснабжении, инновационности и эффективности проекта»,— уточнили в «Совете рынка». В «Совете производителей энергии» переадресовали запрос “Ъ” в правительство. В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Крупные промышленные потребители не считают, что изменение механизма отбора проектов на правкомиссии сильно повлияет на его исход. При увеличении квоты до 2,5 ГВт переплата потребителей может составить 130–147 млрд руб., посчитали в «Сообществе потребителей энергии». После изменения критериев «переплата если и снизится, то незначительно, иначе зачем поставщикам с приемлемой ценой участвовать во внеконкурсных отборах», говорит представитель ассоциации.

Если правкомиссия будет руководствоваться только коэффициентом эффективности, то результаты будут такими же, как на общем отборе, считает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Так, у проектов модернизации на основе парогазовой установки практически не остается шансов, считает эксперт, а даже несложные проекты «паросиловой» реновации ТЭС, затрагивающие несколько систем станции, имеют гораздо меньше шансов пройти отбор, чем, например, проект с заменой части котла.

Полина Смертина, Татьяна Дятел