Старые ТЭС станут ближе к правительству

Сегодня начнется прием технических параметров проектов, претендующих на участие в программе модернизации старых ТЭС на 2025 год. Минэнерго считает, что действующий порядок отборов не нужно менять. Однако «Совет рынка» полагает, что перемены нужны, хотя внести их в правила отбора на 2025 год уже не успеют. Чтобы повысить гибкость отбора, регулятор предлагает временно увеличить квоту правкомиссии, ранее отбиравшей 15% от всей мощности в ручном режиме, до 2–2,5 ГВт, более половины от всего объема отбора. Но проекты, отбираемые правкомиссией, несмотря на малый удельный вес, при прошлом отборе обошлись потребителям примерно в ту же сумму, что и остальные 85% проектов. Потребители требуют ввести планку капзатрат и для них.

Минэнерго полагает, что параметры отбора проектов модернизации старых электростанций на 2025 год корректировать не следует. С такой позицией глава министерства Александр Новак выступил в письме в правительство от 1 августа (есть у “Ъ”).

Министерство проанализировало итоги уже состоявшегося отбора проектов на 2022–2024 годы и два сценария отборов на 2025–2031 годы: с уровнем затрат, соответствующим предельным значениям, и с уменьшенным за счет конкуренции — на 30% в 2025 году со снижением до 24% к 2031 году. В обоих случаях, сообщило министерство, анализ показывает «наличие запаса инвестиционного источника» и соблюдение условия удержания роста цены на оптовом рынке в пределах инфляции. При обоих сценариях средняя цена электроэнергии на опте будет к 2035 году отставать от цены, подросшей на ИПЦ, а запас свободных средств (относительно роста по ИПЦ) составит при отборе на 2025–2031 годы по предельным коэффициентам 2,72 трлн руб., с понижением за счет конкуренции — 3,47 трлн руб. В связи с этим, сообщается в письме, корректировать параметры отбора не следует. Не нужно менять и базовую доходность, пишет Минэнерго (текущая — 14%). Из-за высокой конкуренции среди поставщиков в рамках отбора на 2022–2024 годы средний уровень капзатрат сложился на 70% ниже предельного уровня. На 2025 год подан объем заявок, втрое превышающий лимит (4 ГВт), что создает предпосылки к снижению капзатрат. В Минэнерго подтвердили отправку письма, в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака его получили.

Однако в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что перемены в порядке отбора желательны. Отбор на 2025 год уже начался, напоминают в ассоциации (энергокомпании должны подать ценовые заявки на отбор 29–30 августа, технические параметры принимаются 14–16 августа). Поэтому «Совет рынка» считает, что вносить изменения уже поздно. Однако, учитывая высокую конкуренцию среди поставщиков, ассоциация предлагает при проведении этого отбора разово увеличить размер квоты отбора на правкомиссии (сейчас — 15% от всего объема отбора), чтобы в рамках этой гибкой процедуры отобрать наиболее важные и нужные проекты. Критерии отбора предлагается обсудить отдельно. По предварительной оценке «Совета рынка», на 2025 год размер квоты может составить 2–2,5 ГВт. Для последующих отборов ассоциация предлагает повысить капиталоемкость проектов за счет изменения перечня «обязательных» мероприятий, рассмотреть возможность расширения перечня «сопутствующих» работ.

У проектов, отбираемых правкомиссией, в отличие от проектов конкурсного отбора, нет предельных значений капзатрат. При отборе на 2022–2024 годы их цена оказалась сопоставимой с ценой остальных 85% отбора: по итогам конкурсов были одобрены проекты на 8,6 ГВт стоимостью 61,5 млрд руб., по итогам правкомиссии — 1,78 ГВт на 63,5 млрд руб. Таким образом, при увеличении этих объемов стоимость программы модернизации для потребителя может заметно вырасти. Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» требует в рамках нового отбора установить для квоты правкомиссии предельные капзатраты на уровне типовых. Помимо этого, как и прежде, потребители предлагают установить минимальный КПД оборудования для заявляемых проектов, увеличить требования по учету прибыли с рынка электроэнергии и т. п., а также снизить норму доходности с 14% до 10% (см. “Ъ” от 20 мая).

В ассоциации «Совет производителей энергии» “Ъ” сообщили, что направили свои предложения в Минэнерго. В Минэкономики свои предложения не назвали. По данным источника “Ъ”, знакомого с позицией министерства, предлагается конкурировать по доходности и закрепить критерии отборов правкомиссии в постановлении правительства, сделав этот отбор двухэтапным. Как именно, собеседник “Ъ” не пояснил.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина