Модернизация ТЭС подорожала

По данным “Ъ”, инвестиции в отобранные на конкурсе на 2025 год проекты модернизации старых ТЭС составят 32,9 млрд руб. По оценкам аналитиков, эти проекты обойдутся энергорынку в среднем на 20% дороже, чем на предыдущих отборах. Потребители ожидают резкого роста платежей и за проекты, отбираемые в ручном режиме по квоте правкомиссии: если их объем на 2025 год вырастет до 2,5 ГВт, как предлагали Минэнерго и «Совет рынка», инвестиции могут составить 70–80 млрд руб.

Суммарные капитальные инвестиции (CAPEX) проектов модернизации на 2025 год составят 32,9 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Всего конкурсный отбор прошли 25 проектов с суммарной мощностью 4,023 ГВт. Так, в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) отсев прошли 18 проектов мощностью 3,29 ГВт, их CAPEX составил 25,9 млрд руб. Во второй ценовой зоне (Сибирь) победили семь проектов мощностью 732 МВт, CAPEX — 7 млрд руб.

Программа модернизации должна заменить механизм завершившихся договоров на поставку мощности (ДПМ, запущены в 2000-х годах). Эти инвестконтракты гарантировали инвесторам в строительство новых электростанций повышенные платежи за мощность. Средства, «высвобождающиеся» после их завершения, правительство перенаправило на обновление мощностей старых ТЭС в объеме до 1,9 трлн руб. Уже прошел первый отбор этих проектов на 2022–2024 годы, где конкурс по цене прошли заявки на 8,61 ГВт и еще 1,78 ГВт (15% от ежегодной квоты) было отобрано решением правительственной комиссии. Стоимость этих проектов — 125 млрд руб.

Чуть более четверти конкурсной квоты в первой ценовой зоне на последнем отборе забрало «Интер РАО» (1,125 ГВт), большой портфель проектов также у «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper, всего — 830 МВт), «Газпром энергохолдинга» (650 МВт) и «Энел Россия» (подконтрольная итальянской Enel, 320 МВт). В Сибири основным бенефициаром программы стали «Иркутскэнерго» (входит в «Евросибэнерго» En+) и Сибирская генерирующая компания СУЭК Андрея Мельниченко.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», средняя стоимость проектов модернизации на 2025 год на 21% выше прошлого отбора в первой ценовой зоне, на 3% ниже — во второй.

В «Совете рынка» рост стоимости проектов объясняют тем, что предельный CAPEX был проиндексирован на инфляцию, а наиболее дешевые проекты — модернизация крупных блоков — были отобраны на прошлом отборе. На отборе на 2025 год прошли в основном проекты с меньшей установленной мощностью, а значит, более высоким удельным CAPEX.

Но CAPEX конкурсного отбора гораздо ниже, чем у проектов, отбираемых на правкомиссии. При этом для отбора на 2025 год квота правкомиссии по предложению Минэнерго и «Совета рынка» (регулятор энергорынков) разово может быть увеличена с 0,6 ГВт до 2,5 ГВт. Дата проведения правкомиссии еще не определена, решения по объему квоты тоже нет. Последствием расширения квоты правкомиссии может стать увеличение CAPEX отобранных на ней проектов до 70–80 млрд руб., посчитали в «Сообществе потребителей энергии» (оценка содержится в письме главе Минэнерго Александру Новаку от 3 сентября). В ассоциации считают, что увеличение платежей приведет к сокращению электропотребления в стране, что приведет к ухудшению финансового состояния электросетевых компаний и обострению проблемы перекрестного субсидирования. Потребители предлагают установить предельный CAPEX для этих проектов и отбирать их по наименьшей средней цене электроэнергии за срок работы (LCOE).

В ассоциации «Совет производителей энергии», в свою очередь, напомнили, что в ходе первого конкурентного отбора на 2022–2024 годы средние капитальные затраты снизились в 5,5 раза, что «самым убедительным образом доказывает высокую эффективность и востребованность механизмов модернизации тепловых мощностей».

Татьяна Дятел