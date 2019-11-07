Grow Food разрастется по городам

Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food начал работать за пределами Москвы и Петербурга. Для изучения спроса стартап запустился в пяти новых городах и планирует расширить охват, если будет доволен результатами. В компании рассчитывают, что к концу следующего года на регионы будет приходиться около 30% оборота. Аналитики считают, что в столь сжатые сроки эта цель недостижима.

Сервис Grow Food начал экспансию в регионы, запустив доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Это связано с необходимостью тестирования спроса на других рынках и отработки технологий, пояснил “Ъ” сооснователь и СЕО Grow Food Даниэль Гальпер.

В новых городах Grow Food будет доставлять замороженные продуктовые наборы, а не фреш-продукцию, как в Петербурге и Москве. «Организация производства в каждом регионе требует серьезных капитальных затрат, поэтому нам выгоднее поставлять туда еду, приготовленную по технологии акустической шоковой заморозки, из столиц. Так мы сможем контролировать качество продукции и снизить ее стоимость»,— пояснил господин Гальпер. Средняя стоимость одного заказа в регионах составит 650 рублей — против 790 рублей в Петербурге и Москве.

Сервис Grow Food был основан в Петербурге в 2015 году, его создателями являются Даниель Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году компания привлекла 30 млн рублей от венчурного фонда Add Venture. В следующем году он вложил в Grow Food еще $5 млн (около 300 млн рублей). По собственным данным, оборот Grow Food в 2018 году составил 1,1 млрд рублей, в 2019 году сервис ожидает его роста до 2 млрд рублей. У стартапа насчитывается 25 тыс. активных клиентов, летом он открыл собственное производство в Колпино (см. “Ъ” от 26.08.2019). По данным агентства «Infoline-Аналитика», Grow Food является крупнейшим по обороту игроком на российском рынке доставки продуктовых наборов.

Региональные рынки менее конкурентны, но там мало знают о сервисах доставки, поэтому входные барьеры могут быть довольно высокими, говорит господин Гальпер. Если результаты работы в пяти новых городах будут успешными, то сервис планирует продолжить региональную экспансию. Для этого необходимо, чтобы до конца года в каждом из них появилось не менее 100 активных пользователей, уточнил предприниматель. В случае дальнейшего масштабирования к концу 2020 года на регионы будет приходиться 30% оборота сервиса, рассчитывает он. Для развития представляют интерес российские города с высокой платежеспособностью и большим населением, а также Казахстан и другие постсоветские страны, перечисляет предприниматель. Стоимость выхода на новый рынок господин Гальпер не уточнил, но отметил, что основной статьей расходов является маркетинг.

Выход в регионы говорит о том, что Grow Food стало сложнее расти в Петербурге и Москве, считает один из участников рынка доставки. Приучить население пользоваться такими сервисами в субъектах реально, но объем рынка там ограничен, а технология заморозки может привести к ухудшению качества продукции, предупреждает он. Региональная экспансия, особенно в удаленные города,— весьма рискованное направление инвестиций, поскольку Москва и Петербург сильно опережают остальные города по уровню проникновения онлайн-продаж продовольственных товаров и продуктовых наборов, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Согласно данным агентства, в 2018 году на московский и петербургский регион приходилось 93% рынка продуктовых наборов.

За счет регионов можно обеспечить 30% оборота, но в течение года достичь этого показателя не получится, считает собеседник “Ъ” на рынке доставки. Это слишком оптимистичный прогноз, который будет крайне тяжело достижим даже при проведении агрессивной рекламной кампании, уверен господин Бурмистров. Эксперт обращает внимание, что продуктовые наборы Grow Food в регионах будут стоить дороже, чем доставка свежих блюд из ресторанов через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery club. Кроме того, замороженную еду будет сложнее позиционировать как здоровое питание, чем свежую, что может ограничить спрос, замечает он.

Емкость рынка доставки продуктовых наборов в 2018 году выросла почти в два раза и превысила 4,5 млрд рублей с учетом НДС, подсчитали в «Infoline-Аналитике». Помимо Grow Food, его основными игроками являются проекты Performance Food, «Шефмаркет», «Яндекс.Шеф» и Elementaree. Господин Бурмистров прогнозировал, что в 2019–2020 годах этот рынок будет расти не менее чем на 50% в год в связи с развитием онлайн-продаж, тенденцией на здоровое питание, а также агрессивным ростом и активным продвижением сервиса «Яндекс.Шеф».

Константин Куркин