Grow Food дорос до завода

Как стало известно “Ъ”, крупнейший по обороту сервис доставки продуктовых наборов Grow Food инвестировал 200 млн рублей в строительство завода в Колпино площадью 2,2 тыс. кв. м. Это первый завод компании, также она планирует открыть предприятие в Московской области в 2020 году. В Grow Food прогнозируют, что оборот компании увеличится почти вдвое, до 2 млрд рублей, по итогам нынешнего года. Аналитики предполагают, что рынок продуктовых наборов будет демонстрировать рост не менее чем на 50% в год, однако лидера может сместить «Яндекс.Шеф».

Производственная мощность завода в Колпино составляет 12 т продукции в день, это 1–1,2 млн порций в месяц, штат предприятия — 270 человек, сообщили “Ъ” в Grow Food. Ежемесячно компания осуществляет более 120 тыс. доставок со средним чеком 1200–1400 рублей. В среднем на одного пользователя приходится 30 доставок в год, приводят данные в компании. По данным “Ъ”, площадка находится на территории индустриального парка «Стройполимер — Холдинг 78». Компания указана в списке партнеров на сайте холдинга, представитель индустриального парка подтвердил “Ъ” информацию о сотрудничестве с Grow Food. Ранее холдинг был совладельцем акций ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и ОАО «Петмол», сейчас в него также входит ЗАО «Племенное хозяйство имени Тельмана», которое специализируется на производстве молока, мяса и рассады цветов. Ранее компания также рассматривала строительство завода в индустриальном парке Greenstate в Горелово и «М10» в Тосненском районе (см. “Ъ” от 27.06.2019). «Собственное производство помогло увеличить маржинальность продукта до 40% против 25% при работе с контрактным производителем»,— говорит сооснователь сервиса Даниэль Гальпер. «Мы запустили производство, потому что нам важно контролировать весь процесс: от получения продукта до передачи курьером коробки»,— добавляет сооснователь сервиса Павел Паскарь, подчеркивая, что количество жалоб от пользователей сократилось в три раза. В 2020 году Grow Food планирует построить еще один завод и распределительный центр — в Московской области, площадью более 10 тыс. кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются в 300–500 млн рублей, сообщил “Ъ” господин Гальпер. В компании также подчеркивают, что готовы начать экспансию на региональный рынок.

Сервис Grow Food (юридическое лицо — ООО «ГФ Трейд», подконтрольно кипрскому офшору «Винда лимитед») основан в 2015 году в Петербурге. Основные акционеры компании — Даниэль Гальпер, Павел Паскарь и венчурный фонд Add Venture, часть акций также находится у физических лиц, сообщил “Ъ” господин Гальпер. В 2016 году компания привлекла 30 млн рублей от венчурного фонда Add Venture, а в 2017 году — еще $5 млн от того же фонда. В 2018 году оборот Grow Food, по сообщению компании, составил 1,1 млрд рублей, прогноз на 2019 год — 2 млрд рублей, на 2020 год — 3,6 млрд рублей с показателем рентабельности по EBITDA 10%. Чистую прибыль и выручку компания не раскрывает. По оценке агентства «Infoline-Аналитика», выручка «ГФ Трейд» без НДС в 2018 году составила 0,95 млрд рублей. Кипрская «Винда лимитед» также является учредителем созданного в 2019 году ООО «ГФ Фудхолдинг», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «Холдинг 78», следует из данных kartoteka.ru. Согласно данным «Infoline-Аналитики», емкость рынка доставки продуктовых наборов в 2018 году выросла почти в два раза и превысила 4,5 млрд рублей с учетом НДС. Почти 70% рынка занимают пять игроков: Grow Food (крупнейший по обороту), Performance Food, «Шефмаркет», «Яндекс.Шеф» и Elementaree. При этом более 75% от объема рынка приходится на московский регион, 18% — на Петербург и Ленобласть, около 7% — на остальные города-миллионники. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что рынок продуктовых наборов в 2019–2020 годах будет демонстрировать рост не менее чем на 50% в год, что связано как с общим трендом развития онлайн-продаж, так и с тенденцией на здоровое питание. Кроме того, развитие рынка ускорится в связи с агрессивным ростом и активным продвижением сервиса «Яндекс.Шеф», считает эксперт. Без масштабных инвестиций Grow Food будет непросто удержать лидерство на рынке продуктовых наборов и, вероятнее всего, по итогам 2020 года лидером все-таки будет «Яндекс.Шеф», считает господин Бурмистров.

Яна Войцеховская