Чешского инвестора перемололи в суде

Арбитражный суд Нижегородской области отменил сделку 2012 года по покупке ООО «Спектр» земельного участка под мукомольным заводом на улице Интернациональной в Нижнем Новгороде. Суд истребовал 8 га земли в собственность Российской Федерации, сочтя, что областные власти не имели права распоряжаться этим участком. Если это решение вступит в законную силу, инвестору с чешскими корнями придется договариваться об условиях использования земли под своим заводом, на месте которого компания планировала строить жилой комплекс. Мукомольный завод не работает больше двух лет, но бывшие мукомолы хотят вернуться на рабочие места и ведут спор с владельцем оборудования ООО «Спектр».



Арбитражный суд частично удовлетворил требования нижегородского теруправления Росимущества к ООО «Спектр», приняв решение о расторжении договора купли-продажи земельного участка площадью 8 га на улице Интернациональной, 96 под бывшим мукомольным заводом. Сделка была заключена в 2012 году между областным министерством госимущества и «Спектром». В качестве последствий ее недействительности судья Юлия Андрюхина решила истребовать у частной фирмы в собственность РФ проданный семь лет назад участок в его фактических границах, хотя компания успела размежевать землю на два участка.

Представители ООО «Спектр» возражали против удовлетворения иска, называя требования Росимущества незаконными. «В силу принципа единства земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости изъятие невозможно. Только собственник недвижимости может использовать земельный участок, а Росимущество выбрало ненадлежащий способ защиты своих прав», — заявила в суде юрист Ольга Козакова.

В 2012 году «Спектр» выкупил у области земельный участок под мукомольным заводом, уже являясь владельцем предприятия. Компания приобрела предприятие после ряда банкротств и переходов прав собственности цеха, элеватора и сетей от одного владельца к другому. Стоимость сделки составила 5 млн руб.

Бенефициаром «Спектра» является зарегистрированная в Амстердаме компания PPF Group N.V., подконтрольная чешскому предпринимателю Петру Кельнеру. Мукомольное производство продолжало действовать на заводе на правах аренды до 2017 года, пока «Спектр» решил не продлевать отношения с мукомолами и выселил их, не дав забрать оборудование. В общей сложности 300 человек остались без работы ООО «Первая мельница» и ООО «Горьковский мукомольный завод». Активисты образовали инициативную группу работников ГК «Нижегородский мукомольный завод», которая поддерживала в многочисленных судебных процессах требования Росимущества об изъятии земли у владельца остановленного завода. Добавим, что ООО «Спектр» приобретало в 2012 году промплощадку под собственный инвестиционный проект по жилищной застройке территории с благоустройством набережной Оки. Соответственно, заводские объекты предполагалось снести.

Росимущество доказывало, что областные власти в 2012 году неправомерно распорядились не разграниченным земельным участком, на котором находилось бомбоубежище, относящееся к федеральной собственности. Сейчас ведомство считает, что продавать государственную землю с объектом гражданской обороны Нижегородская область не имела права — из-за этой сделки попал под следствие бывший министр госимущества региона Александр Макаров. Он полностью признал свою вину и получил в виде наказания ряд ограничений на свободу передвижения и штраф. Две недели назад прокуратура, требовавшая реального срока для экс-чиновника и недовольная вынесенным решением суда, добилась отмены обвинительного приговора, и экс-министра будут заново судить за продажу участка под мукомольным заводом «Спектру».

В арбитражном суде представители прокуратуры также поддерживали иск Росимущества о ничтожности сделки и истребовании участка из «незаконного владения» частного инвестора.

В компании «Спектр» сообщили, что считают решение арбитражного суда незаконным. «Суд проигнорировал указания кассационной инстанции, ранее отменившей первоначальное решение суда в пользу ООО «Спектр», о необходимости выяснить, есть ли иные объекты ГО и ЧС на участке, а также какова площадь земельного участка, необходимого для эксплуатации имеющегося объекта ГО и ЧС. Таким образом, решение суда, отличное от ранее принятого, могло появиться только на основании новых данных и доказательств, которые в суд Росимуществом предъявлены не были. Более того, данное решение противоречит ранее принятому судом Волго-Вятского округа решению по аналогичному делу, в котором подчеркивалось, что нельзя истребовать земельный участок у собственника объектов недвижимости, которые на этом участке находятся, даже если сама сделка по продаже этого участка признана судом недействительной», — заявили в «Спектре», пообещав обжаловать решение суда.

Как предполагают собеседники „Ъ“, госорган теоретически может и не согласиться на продажу земельного участка под проект застройки, тем более что в генплане Нижнего Новгорода участок под мукомольным заводом не был переведен в категорию жилищного строительства.

Представитель инициативной группы работников Нижегородского мукомольного завода Рустам Назаров рассказал, что мукомолы до сих пор надеются вернуться на свои рабочие места: «У них это уже дело принципа». Добавим, что исторически на этой территории располагалась мельница купцов Башкировых. ООО «Спектр» до сих пор спорит в судах с мукомольными компаниями о судьбе производственного оборудования. Собственник завода после его остановки перекрыл доступ работникам на территорию с помощью ЧОПа, который и сейчас охраняет промплощадку.

Роман Кряжев