Российская Федерация не справилась с чешским миллиардером

Нижегородское теруправление Росимущества в кассационной инстанции проиграло спор с областным министерством, которое в 2011 году раздробило земельный участок площадью почти 9 га с бомбоубежищем под мукомольным заводом на Интернациональной улице в интересах ООО «Спектр». За продажу земли с объектом ГО и ЧС сейчас судят бывшего министра госимущества Александра Макарова, признавшего свою вину. Однако арбитражные суды не стали признавать незаконным его распоряжение о разделе большого участка, и это решение вносит дополнительную интригу в борьбу между госорганом РФ, областными властями и чешской фирмой.

Тройка судей арбитражного суда Волго-Вятского округа рассмотрела кассационную жалобу Росимущества по поводу участка земли под бывшим мукомольным заводом на улице Интернациональной (включая исторические здания «Мельницы купцов Башкировых»). Госорган на протяжении года пытается отменить распоряжение регионального минимущества «Об образовании земельных участков» и вернуть в федеральную собственность почти 9 га земли под предприятием. Областные власти, размежевав этот участок на четыре части, в 2012 году продали большую часть земли ООО «Спектр». Эта организация зарегистрирована в Москве, но ее конечным бенефициаром через кипрский офшор и амстердамскую PPF Group N.V. называют чешского миллиардера Петра Кельнера, который скупал в России недвижимость, чем заслужил прозвище «русский чех». Выкупив в 2012 году объекты мукомольного завода, а затем и землю под ними, руководство ООО «Спектр» стало конфликтовать с мукомолами, спустя несколько лет выселив производство с площадей.

Росимущество в интересах РФ решило оспорить первый документ – распоряжение нижегородского министра госимущества Александра Макарова от 21 декабря 2011 года о разделе участка площадью 89,6 тыс. кв. м, так как на нем есть федеральные объекты: бомбоубежище и причальная стенка вдоль берега Оки. При этом госорган с отменой документа также просил восстановить первоначальный земельный участок и вернуть его в собственность Российской Федерации. Согласие суда с этими требованиями влечет за собой прекращение прав собственности ООО «Спектр» на образованные земельные участки: компания выкупила один из них, а другой арендует. Две судебные инстанции отказали госоргану в этом иске, посчитав, что Росимущество выбрало «ненадлежащий способ защиты» прав.

В кассационном суде представители Росимущества доказывали, что распоряжение министра Макарова от 2011 года незаконное, так как областное министерство самовольно распорядилось имуществом Российской федерации. Эти требования поддерживает инициативная группа из 157 бывших работников мукомольного завода. Они считают, что лишились рабочих мест по вине ООО «Спектр», которое якобы выкупило большую площадку близ Оки не для развития производства, а для ее редевелопмента и последующей жилой застройки. Представитель «Спектра» Ольга Козакова просила в иске отказать, считая, что права собственности компании на землю не могут оспариваться в данном деле.

В результате арбитражный суд Волго-Вятского округа подтвердил законность предыдущих судебных решений, оставив их в силе, не став отменять распоряжение о разделе 9 га на четыре участка.

Напомним, что бывшего министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александра Макарова, который после межевания продал «Спектру» 7 га вместе с бомбоубежищем, сейчас судят за эту сделку. Экс-министр признал вину в превышении должностных полномочий и на следующей неделе Советский райсуд вынесет ему обвинительный приговор в особом порядке. При этом Росимущество в кассации добилось отмены судебных решений о законности приватизации 7 га на улице Интернациональной: арбитражные суды будут заново изучать обстоятельства этой сделки.

Единства мнений по поводу земли, занятой ООО «Спектр», нет и в прокуратуре Нижегородской области.

Представитель бывших работников Дмитрий Панин в суде спросил, почему прокуратура по вопросу о разделе участка сначала поддерживала Росимущество, а затем встала на сторону областного министерства и ООО «Спектр». Прокурор на это ничего не ответил, а председательствующий судья иронично назвал вопрос «риторическим».

Как следовало из выступления представителя прокуратуры, распоряжение министра Макарова они считают незаконным, и у области действительно не было полномочий делить участок под мукомольным заводом. Однако оспаривать права собственности на основе «ненормативного акта», по мнению прокуратуры, нельзя — для этого Росимуществу надо подавать отдельный иск. Стороны не стали комментировать постановление арбитражного суда Волго-Вятского округа, пока не будет опубликована его мотивировочная часть. Однако очевидно, что отказ признавать незаконным раздел земельного участка при больших сомнениях в законности последующей продажи его частей, вносит дополнительную интригу в борьбу между госорганами и частной компанией за крупную промплощадку в Нижнем Новгороде.

“Ъ-Приволжье” будет следить за развитием событий.

Почему Александр Макаров признался в неправомерной продаже земли, читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Министр попал в жернова».

Роман Кряжев