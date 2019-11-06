СМИ сообщили о задержании предполагаемого соучастника убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

В Москве задержали одного из предполагаемых участников убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, подозреваемый находился на месте происшествия в момент убийства и был знаком с погибшим Ибрагимом Эльджаркиевым.

По данным Telegram-канала 112, задержанный — Алихан Осканов 1966 года рождения. Ранее полиция сообщала имя другого подозреваемого в убийстве — 45-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения преступления уехал на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт (Дагестан).

Напомним, Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета России (СКР), нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».