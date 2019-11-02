В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Источник рассказал, что начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке. «Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время»,— заявил он.

Стреляли и в его младшего брата Абдулахмеда Эльджаркиева, также работавший в полиции. «Они получили огнестрельные ранения при обстреле в Москве. К сожалению, оба правоохранителя погибли»,— сообщил собеседник «Интерфакса».

После убийства разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. «В городе введен план "Перехват"»,— рассказал источник.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с место происшествия.

Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA — baza (@bazabazon) 2 ноября 2019 г.

Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1 на улице Академика Анохина. По предварительным данным, на которые ссылается РЕН ТВ, между двумя группами мужчин произошел конфликт возле подъезда. Вооруженные злоумышленники расстреляли оппонентов, после чего сели в автомобиль и скрылись. Очевидцы сообщили, что слышали около восьми выстрелов.

По словам очевидцев, на которые ссылается «Пятый канал», они слышали семь выстрелов и видели на месте ЧП мужчину в красно-черной куртке. Сообщается, что неизвестный был в маске, он появился из-за угла и открыл огонь.

«На съемке с камеры (над входом в подъезд.— “Ъ”) видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову»,— рассказал источник «Интерфакса».

По его словам, орудие убийства пока найти не удалось. Однако предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова, на месте найдены гильзы от патронов калибра 9мм. На видео видно, что первым убийца стреляет в полицейского, когда тот ждет, пока его спутники паркуют машину. По словам источника, убийца действовал в одиночку и добил жертв контрольными выстрелами в головы.

По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. В противном случае была бы ст. 317 УК — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.

В Ингушетии после недавнего покушения Ибрагим Эльджаркиев находился под госзащитой, в Москве телохранителя с ним не было.