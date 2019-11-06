Полиция установила подозреваемого в убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии

Полиция установила подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, сообщили “Ъ” в правоохранительных органах. Речь идет о 45-летнем уроженце Ингушетии Курейше Картоеве.

«По подозрению в совершении преступления разыскивается Картоев Курейш Ахметович, 1973 года рождения, уроженец республики Ингушетия»,— говорится в ориентировке. По версии полиции, накануне в 18:00 он уехал на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт (Дагестан).

Подозреваемый не числится в общедоступной базе МВД. “Ъ” на свой запрос получил отрицательный ответ.

Напомним, Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета России (СКР), нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается Центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».