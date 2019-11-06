Центробанк уточнил годовой прогноз по ВВП на уровне 0,8–1,3%

Аналитики Центробанка по итогам 2019 года спрогнозировали рост ВВП России на уровне 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Ранее ЦБ сообщал, что после замедления прироста ВВП в первом квартале во втором квартале годовой темп прироста совокупного выпуска повысится и составит 0,5–1%, в третьем квартале ускорится до 0,8–1,3%.

«Приведенные оценки квартальных темпов прироста ВВП предполагают рост ВВП по итогам 2019 года на уровне около 0,8–1%, что находится в рамках прогноза Банка России»,— говорится в заключении аналитиков. Также в бюллетене сообщается, что постепенное ускорение роста ВВП ожидается в первом квартале 2020 года.

Ранее в докладе Центрального банка России сообщалось, что национальные проекты окажут видимое влияние на ВВП России только в 2022 году, а наиболее существенное воздействие от нацпроектов можно будет увидеть после 2022 года.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».