ЦБ ожидает значимого эффекта от нацпроектов только в 2022 году

Национальные проекты окажут видимое влияние на ВВП России только в 2022 году, следует из доклада Центрального банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов». В ЦБ отмечают, что наиболее существенное воздействие от нацпроектов можно будет увидеть после 2022 года.

«Банк России предполагает, что положительный вклад запланированных мер политики правительства в повышение темпов экономического роста не будет сопровождаться дополнительным повышательным давлением на инфляцию в том случае, если будет происходить соответствующее расширение производственного потенциала российской экономики»,— говорится в докладе.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что национальные проекты не дадут искомого результата. О недостаточности средств, заложенных в нацпроекты, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты — «план эволюционного роста, но не прорывного».

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология» и другие.

Во время прямой линии с президентом России в июне 2019 года глава государства заявил, что население должно почувствовать первые результаты от проектов уже в этом году.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».