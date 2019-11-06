В среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп рассказал журналистам, как страна собирается изменить законы и правила приема иммигрантов. С одной стороны, их готовятся упростить, с другой — ужесточить. Первое касается экономической иммиграции, признанной полезной для страны. Второе — всех остальных «понаехавших», пытающихся воспользоваться возможностями, которые до сегодняшнего дня предоставляло французское законодательство. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Мы хотим восстановить контроль над иммиграционной политикой»,— рассказал прессе Эдуар Филипп об итогах заседания межминистерского совета по иммиграции. Цель — защитить суверенитет страны, которому угрожает неопределенность законов и правил, не приспособленных к наплыву иммигрантов. Правительство не в первый раз пытается усовершенствовать систему приема приезжающих в страну. Новость в том, что теперь это делается с более прагматичных, чем раньше, позиций.

Предложено ввести квоты на экономическую иммиграцию, то есть разрешать въезд в страну такому количеству трудовых мигрантов, в котором она нуждается, и по определенному на каждый год перечню специальностей.

Стремление иностранцев приехать во Францию на заработки до этого противопоставлялось потоку «беженцев». Идея правительства — изначально перестать смешивать эти потоки и не считать экономическую иммиграцию абсолютным злом, а политическую — добром.

Тем, кого сочтут полезными для страны, получить документы и право на работу станет немного проще, для остальных этот путь окажется еще более сложным.

В 2018 году из 260 тыс. человек, получивших вид на жительство, только 33 тыс. были трудовыми мигрантами. Квоты сохранятся примерно на том же уровне, но доступ в страну «гастарбайтеров» будет обсуждаться в парламенте по образцу годового бюджета: в принятом документе будут прописаны имеющиеся трудовые вакансии и их распределение по стране. И рассчитывать на эти рабочие места приехавшие смогут только в третью очередь: после легальных резидентов, во-первых, и зарегистрированных беженцев, во-вторых. Находиться в стране они смогут ровно столько, сколько будут требоваться их услуги, не больше и не меньше. Работа над списками для выделения квот началась — предполагается, что в парламент они поступят к концу следующего года.

Собираются изменить и права на воссоединение семей. Каждый случай будет исследоваться самым пристальным образом, чтобы избежать злоупотреблений. Прежде всего это коснется родителей, желающих воссоединиться с несовершеннолетними детьми, проживающими во Франции. Министерство внутренних дел уже отмечало ситуации, когда отцовство или материнство признавалось специально, чтобы иметь право на въезд в страну по закону о воссоединении семей. Кроме того, это право будет зависеть от жилищных условий, заработной платы и других объективных факторов, а не применяться безусловно.

Если раньше иммигрант мог рассчитывать на бесплатное лечение с момента въезда, теперь это право он получит не раньше трех месяцев пребывания в статусе беженца.

Лишь в экстренных случаях помощь будет оказываться по-прежнему. Эта мера вызвала противоречивую реакцию. Одни ее поддерживают, объясняя, что французы платят налоги для блага своих соотечественников, а не в пользу иностранцев. Другие не только жалуются на жесткость этой меры, но и опасаются возможного распространения болезней, которые привозят с собой иммигранты. Впрочем, ограничение будет применяться только к взрослым, дети получат право на лечение с первых дней пребывания на французской территории.

Меняется схема выплаты пособия иммигрантам, ожидающим решения о предоставлении убежища. Это пособие выделяется в первые полгода-год, когда беженцы не имеют права работать. С ноября эти деньги будут поступать на специальную карту для оплаты покупок и услуг. Наличные исчезнут из оборота, снять их с карты будет невозможно. Как надеется Министерство внутренних дел, это исключит махинации и позволит сделать помощь более адресной.

Мнения о новой политике правительства, как и ожидалось, зависят от степени оппозиционности. Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен говорит о «политическом мошенничестве» и пугает тем, что новшества не оградят страну от иммиграции, а, наоборот, привлекут новые толпы жаждущих. Правые «Республиканцы» напоминают о том, что похожие меры предлагались во времена президентства Николя Саркози, но были сочтены неэффективными. Левые возмущаются идеями, далекими от интернационализма и гуманизма. Но все понимают главное — французское правительство посылает ясный сигнал всем, кто мечтает перебраться во Францию: «Поверьте наконец, вас здесь не ждут».