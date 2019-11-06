На месте исторического здания на Гутуевском острове собираются построить восьмиэтажку

На Гутуевском острове в Кировском районе Петербурга на месте дореволюционного здания застройщик намерен возвести современную жилую восьмиэтажку. Речь идет об участке площадью 29 тыс. кв. м по адресу: Двинская улица, д.6, сообщает АБН.

По данным агентства, рассмотрение соответствующего проекта должно состояться в среду, 6 ноября, на Градостроительном совете Петербурга. Проектировщиком является архитектурное бюро «А.Лен», проект выполнен по заказу ООО «АТОМ».

В сообщении отмечается, что расположенное на указанной территории в данный момент здание было перестроено в 1929 году. При этом по официальным документом оно подписано 1963 годом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга отправил на доработку проект реконструкции двух объектов культурного наследия — Дома А.Я. Шагина (Зыковых) на набережной реки Фонтанки и Дома Крутикова на 11-й Красноармейской улице.