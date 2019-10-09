Проекты реконструкции двух домов-памятников в Петербурге отправлены на доработку

Рабочая группа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассмотрела вопрос приспособления под гостиницу памятника регионального значения «Дом А.Я. Шагина (Зыковых), где располагалась редакция журнала «Русская старина», на набережной реки Фонтанки, 145б, лит. А и ситуацию с капитальным ремонтом исторического здания на 11-й Красноармейской улице, 7, известного как «Дом Крутикова».

Как сообщили в КГИОП, первый проект (по Дому Шагина), разработанный «Архитектурной мастерской Апостола», предусматривает возведение дворового флигеля, снесенного в 2012 году. Авторы предложили увенчать его металлической мансардой, однако рабочая группа порекомендовала оформить верхние этажи со стороны набережных Фонтанки и Крюкова канала в стилистике исторической застройки, с оштукатуренными стенами.

Проект по Дому Крутикова было также предложено отправить на доработку — эксперты предложили включить в него эскиз восстанавливаемого участка исторического здания и схему конструкций, предполагаемых к разборке ввиду неустранимой аварийности. Кроме этого, рабочая группа КГИОП рекомендовала подробно проанализировать компенсационные меры, которые позволят избежать дальнейшего обрушения конструкций здания.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал о демонтаже лицевого корпуса Дома Крутикова. При этом градозащитники сообщали, что работы были осуществлены вопреки утвержденному проекту реконструкции здания.