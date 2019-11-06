Запах воронежских очистных сооружений должен частично пропасть к декабрю

Результаты работы по устранению неприятного запаха от ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) можно будет наблюдать в течение месяца, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на зампреда Сергея Честикина. На сегодняшнем выездном совещании гендиректор ЛОС Игорь Житарюк рассказал губернатору Александру Гусеву о плане мероприятий по улучшению работы отделения биологической очистки второй технологической линии. В частности, к 11 ноября должен быть завершен ремонт аэротенка №6. К весне 2020 года планируется заменить аэрационную систему на аэротенке №5.

Кроме того, по словам господина Житарюка, уже смонтирована насосная станция для перекачки сточных вод, со второй линии на первую. Планируется, что на нее будет перенаправлено 15 тыс. кубометров стоков. В результате нагрузка на вторую линию снизится с 50 до 35 тыс. кубометров, что приведет к улучшению процессов биологической очистки. Также снижению резкости запах должен помочь препарат «Дезолак». Он уже внесен на очищенные иловые карты №1 и №2.

Как отметили в пресс-службе, основным мероприятием модернизации является создание цеха механического обезвоживания осадка. В выделенном под него помещении демонтировано старое оборудование, закуплено новое, проведены кровельные и фасадные ремонтные работы, проложены траншеи для коммуникаций. При этом сам проект еще «будет дорабатываться». Сергей Честикин отметил, что «все мероприятия плана, кроме запуска цеха, выполняются по графику». Александр Гусев поручил усилить контроль соблюдения технологического режима и обратил внимание на целевое расходование средств ЛОС. «Нужно добиться возвращения предприятию средств, которые были не использованы в качестве инвестсоставляющей. И не менее важный вопрос – текущее расходование средств. Все деньги, которые поступают, должны расходоваться на технологические нужды и на приведение объекта в порядок. Ни одна копейка не должна уходить на сторону»,— пояснил губернатор.

О реакции Александра Гусева на неприятный запах читайте в репортаже “Ъ-Черноземье” «"Останетесь тут, пока не решите проблему"».

Александр Прытков