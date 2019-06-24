Левобережные очистные сооружения Воронежа сменили реагенты после критики губернатора

Воронежское ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) начало использовать реагентную добавку «Дезолак» для снижения уровня неприятного запаха, на который воронежцы жалуются с прошлого года. Об этом сообщает региональный департамент природных ресурсов и экологии по итогам совещания с представителями ЛОС. В конце прошлого месяца губернатор Воронежской области допустил смену собственника очистных, если нынешний владелец не устранит неприятный запах.

Как сообщили в департаменте, «Дезолак» «используется для обезвреживания и утилизации осадка сточных вод и позволяет обеспечить санитарно-бактериологическую очистку осадка от патогенных микроорганизмов за счет высокотемпературной реакции, его дезодорацию». «По результатам совещания было принято решение подготовить рекомендации о повышении эффективности использования добавки на ЛОС, а также о внедрении технологий применения добавки на правобережных очистных сооружениях»,— рассказали в департаменте.

О реакции Александра Гусева на деятельность ЛОС читайте в репортаже “Ъ-Черноземье” «Останетесь тут, пока не решите проблему».

Сергей Калашников