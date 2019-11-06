Уволено руководство скандально известной соликамской колонии

Руководство краевого ГУФСИН уволило начальника исправительной колонии №9 полковника Салима Абдурахманова. Как сообщает 59.RU, контракт расторгнут и с заместителем начальника этой колонии Сергеем Пантелеевым. По данным портала, из системы ФСИН также будут уволены начальник оперативного отдела колонии и его заместитель.

Обязанности начальника колонии временно исполняет майор Антон Калинин, ранее занимавший должность заместителя начальника ИК-1 ФКУ ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Исправительная колония №9 несколько раз оказывалась в центре скандалов. Сначала правозащитники выложили в интернет видеозапись, на которой осужденные насилуют другого осужденного. После этого другой осужденный покончил жизнь самоубийством, а еще один залез на старую прожекторную вышку и требовал встречи с прокурором. Все это происходило на фоне инспекторской проверки, которую проводили в краевом ГУФСИН сотрудники центрального аппарата службы исполнения наказаний.

Напомним, что в начале октября в краевом главке сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший ГУФСИН России по Псковской области.