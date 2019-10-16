В Соликамской колонии №9 вновь произошло ЧП

В исправительной колонии №9 ГУФСИН по Пермскому краю (расположена в Соликамске) найден погибшим один из осужденных. Как сообщает правозащитный сайт Gulagu.net, суицид совершил осужденный, работавший в швейном цехе. «Он не выдержал издевательств, унижений и давления, рабского труда в швейном цехе и вымогательств со стороны активистов. Его принуждали работать в швейном цехе на промзоне ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю по 12 часов в сутки 6–7 дней в неделю»,— написал в своем заявлении на имя председателя СКР Бастрыкина основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Это уже не первое ЧП в этом исправительном учреждении. В конце сентября в интернете появилось видео избиения в колонии №9 Соликамска сокамерниками одного из осужденных. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, на период следствия от занимаемой должности отстранен замначальника колонии по безопасности. Позже еще один из осужденных этой же колонии залез на старую прожекторную вышку, требуя встречи с прокурором. Сотрудники колонии уговорили его спуститься. По данным правозащитников, его поместили в больницу.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, с прошлой недели в ГУФСИН по Пермскому краю работает инспекторская проверка. В течение трех недель сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ будут изучать оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность краевого главка. Отчет о результатах проверки будет передан директору ФСИН Александру Калашникову.

Напомним, что в начале октября в краевом главке сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший ГУФСИН России по Псковской области.