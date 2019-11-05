В краевом ГУФСИН закончилась инспекторская проверка

Сотрудники центрального аппарата ФСИН России завершили инспекторскую проверку краевого главка ведомства. В течение трех недель комиссия изучала состояние воспитательной и психологической работы с осужденными, охраны и конвоирования, коммунально-бытового обеспечения, производственной деятельности. Как сообщается на сайте краевого ГУФСИН, итоги проверки подвели 1 ноября, комиссией был разработан план устранения выявленных недостатков. На этой неделе итоги проверки будут доложены директору ФСИН РФ Александру Калашникову.

По данным "Ъ-Прикамье", в ближайшее время в ГУФСИН могут смениться несколько начальников исправительных колоний. Это связано как с результатами проверки, так и с несколькими ЧП, произошедшими, в частности, в соликамской колонии №9.

Нарушения в деятельности краевого главка ФСИН выявила и прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Всего в восьми колониях обнаружили почти сто нарушений, что привело к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц этих учреждений. В суды направлено несколько исков о защите прав осужденных. Материалы в отношении руководителей исправительной колонии №35 направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что в начале октября в краевом главке сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший ГУФСИН России по Псковской области.