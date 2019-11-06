Орловский губернатор будет оценивать работу чиновников по суммам привлеченных инвестиций

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в инвестиционном послании заявил, что после создания в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск» и особую экономическую зону (ОЭЗ) «Орел» департаменты облправительства, курирующие вопросы промышленности, сельского хозяйства и экономического развития, «должны стать проводниками инвестиционных потоков, а суммы привлеченных инвестиций — оценкой их работы». По мнению главы региона, необходимо в том числе помогать потенциальным инвесторам «независимо от "весовой категории"» в их интеграции «в горизонтальное и вертикальное кооперирование с другими предприятиями».

Как отметил губернатор, несмотря на усиление инвестиционного интереса, «главной мотивацией бизнеса остается не создание новых производств, а поддержание существующих активов». Главными сдерживающими факторами, ограничивающими инвестиционную активность Андрей Клычков назвал неустойчивые рынки сбыта, недостаток текущих оборотных средств, дефицит «длинных» кредитов и «иных ресурсов для опережающих инвестиций». «В этой связи ставлю органам власти Орловской области задачу: наряду устранением инфраструктурных ограничений и расширением перечня мест размещения новых производств, содействовать субъектам бизнеса в поиске новых технологических решений и партнеров, в том числе зарубежных; включаться в поиск возможностей расширения рынков сбыта»,— добавил господин Клычков.

Александр Прытков