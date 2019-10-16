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В переработку электронных плат для получения драгметаллов на Орловщине вкладывают 5,8 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инвесторы перерабатывают льготы

В орловской ТОСЭР «Мценск» готовятся к запуску три предприятия за 7 млрд рублей

Коммерсантъ (Воронеж) от

Власти Орловщины подписали соглашения с тремя инвесторами территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Мценск. Теперь компании могут рассчитывать на льготы по основным налогам и страховым взносам. До середины 2020-го года на ТОСЭР должны быть запущены заводы по переработке печатных плат в лом драгоценных металлов, выпуску оконной и дверной фурнитуры, нанесению полимерных покрытий на металлопрокат. Суммарный объем вложений в эти объекты достигает 7 млрд руб. Эксперты связывают сроки окупаемости проектов именно с предоставленными льготами.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков 15 октября подписал соглашения об «осуществлении деятельности» на ТОСЭР с тремя достраивающимися в Мценске предприятиями. Как уточнили “Ъ-Черноземье” в облправительстве, заключение соглашения — необходимое условие для предоставления резидентам пула льгот по налогам и обязательным платежам.

Наиболее дорогостоящий проект реализует ООО «НПО Аурус». Предварительные договоренности с этой компанией по организации переработки печатных плат из отработанного электронного оборудования для получения драгоценных металлов были достигнуты еще в момент создания ТОСЭР в 2018 году. По итогам подписания соглашения облправительство сообщило, что «Аурус» вкладывает в проект 5,8 млрд руб. Запустить производство планируется в первом квартале 2020-го.

Завод общей мощностью 12 тыс. т в год (первая очередь – более 6 тыс. т медного катода и драгоценных металлов) строится на 7,8 га в ТОСЭР и должен обеспечить регион 300 рабочими местами. Как отметили в облправительстве, мощности «могут обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых в России», в том числе плат с небольшим процентом содержания драгметаллов. «Завод призван решить глобальную проблему отсутствия в России предприятий по глубокой переработке лома печатных плат. Сегодня большая их часть попадает на переработку за границу или к представителям теневого рынка. Это приводит к оттоку капитала из страны и снижению налоговых поступлений», — отметил гендиректор управляющего «Аурусом» АО «Корпорация экополис» Максим Лобанов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «НПО Аурус» зарегистрировано в Мценске в июне 2017 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года предприятие не получило выручки, чистый убыток составил 66 млн руб. Управляющей компанией и единственным владельцем является московское АО «Корпорация экополис» Юлии Коноваловой.

Второе соглашение господин Клычков подписал с ООО «Завод профессионального оборудования», которое строит на ТОСЭР завод оконной и дверной фурнитуры. Объем инвестиций в проект оценивается в 780 млн руб. Ожидается, что на предприятии смогут работать 140 человек. Его цеха в Мценске займут 18 тыс. кв м. Запуск первой очереди намечен на 2020 год. К 2021-му объем производства планируется довести до 1,8 млн комплектов фурнитуры в год. Ожидается, что с вводом дополнительного оборудования мощность может увеличиться до 5,3 млн комплектов.

«Цель проекта — запуск отечественного производства оконной поворотно-откидной и поворотной фурнитуры для профилей из ПВХ, дерева и алюминия, создание рентабельного выпуска конкурентоспособной продукции эконом-сегмента, сопоставимого по качеству с аналогами европейских производителей», — рассказали в облправительстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод профессионального оборудования» зарегистрировано в Мценске в 2015 году. Гендиректор Юрий Бешенцев является единственным владельцем, принадлежащие ему 100% ООО заложены в МСП-банке и Корпорации МСП. Там же заложено и оборудование предприятия. Финпоказатели компания не публиковала.

В Корпорации МСП сообщили “Ъ-Черноземье”, что МСП-банк предоставил заводу кредит в 274 млн руб. под ее гарантии на 136 млн руб. «Завод профессионального оборудования — аффилированная компания с ООО «Юнион полимер технолоджи», которое является ведущим в России производителем армирующего профиля, уплотнителя, фурнитуры и комплектующих для пластиковых окон. На территории Мценска это ООО ранее уже построило несколько производств оконных ручек, нажимной гарнитуры, дверных петель, соединителей импоста и резиновых профилей для окон и дверей из ПВХ», — рассказали в корпорации.

Третье соглашение было подписано с ООО «Корпорация квазар» Василия Чернецова. Эта компания намерена вложить 25 млн руб. в производство по нанесению полимерных покрытий, в том числе редких цветов, на рулонный прокат разной ширины, включая свыше 1250 мм. На предприятии будет создано 78 рабочих мест. Отметим, что предварительная договоренность о реализации схожего проекта ранее была достигнута с московским ООО «Орелметаллполимер» (ОМП) Сергея Хаустова. Руководителем этой компании до марта 2017 года был Василий Чернецов. Господин Чернецов пояснил “Ъ-Черноземье”, что ОМП арендует у «Корпорации квазар» помещения, но планирует их освободить, чтобы на этой площадке развивался только проект резидента. «Сейчас ОМП никакого отношения к проекту не имеет», — добавил Василий Чернецов. По его словам, запуск запланирован на второй квартал 2020 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Корпорация квазар» зарегистрировано в Мценске в июне 2017 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составил 1,7 млн руб., чистый убыток — 2,9 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Василий Чернецов.

Резиденты ТОСЭР «Мценск», напомним, в течение десяти лет получают льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, добычу полезных ископаемых, а также по страховым взносам, имеют право на ускоренный возврат НДС. Вместо 20% налога на прибыль в первые пять лет инвесторы платят лишь 5% в региональный бюджет, а в следующую пятилетку — 10% в региональный и 2% в федеральный. Налог на имущество в первую пятилетку вместо 2,2% обнуляется, во вторую — составляет 1,1%. Коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых вместо 1 составляет в первые два года 0, потом каждые два года увеличивается на 0,2. Налог на землю (1,5% для участков промышленного назначения) в первые пять лет будет нулевым, а потом льготу может продлить муниципалитет, в чей бюджет идут отчисления за землю. Наиболее значительна льгота по страховым взносам для работодателей — 7,6% вместо 30% на десять лет.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что мощности завода «Аурус» действительно хватит для переработки всего годового объема плат в России, а технология извлечения из них 99% ценных металлов поспособствует росту экономического эффекта, в том числе за счет сокращения расходов на экспорт за рубеж. «В сложившейся экономической конъюнктуре проект выглядит особенно актуальным», — сказал господин Деев.

Гендиректор консалтинговой компании в сфере промышленного строительства «Вальтер констракшн» Евгений Вальтер полагает, что льготы в ТОСЭР позволят производству оконной и дверной фурнитуры «сделать рентабельность выше за счет экономии на налогах, тогда ему удастся отхватить долю рынка у именитых и старых брендов». Эксперт также полагает, что поддержанный местными властями резидент территории сможет и в будущем рассчитывать на госзаказ. Окупаемость завода фурнитуры господин Вальтер оценил в пять-семь лет.

Сергей Калашников, Александр Прытков


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