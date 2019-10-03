Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ в Орловской области

Председателем правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Орловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Об этом сообщает пресс-служба Орловской области. Ранее проект одобрили все профильные министерства РФ.

«Создание ОЭЗ “Орел” на территории Мценского района будет способствовать социально-экономическому развитию Орловской области, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест»,— уверены в правительстве региона. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Орел» составит более 9,2 млрд руб. На территории зоны могут быть размещены мощности по переработке зерна, разведению и переработке рыбы, также в планах строительство кожевенного завода, производства полиэтиленовых пакетов и предприятия по переработке молока.

Подробнее об орловской ОЭЗ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Орел взлетел до особой зоны».

Мария Старикова