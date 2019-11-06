Песков о запросе общества на перемены: он присутствует всегда

В Кремле не знакомы с результатами совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому большинство россиян хотят решительных и полномасштабных перемен, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, желание перемен в обществе присутствует всегда.

«Честно говоря, я не знаком с результатами этого соцопроса или исследования, поэтому я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться... Желание перемен присутствует в обществе всегда... Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”.

Напомним, согласно опросу, 59% населения России хотят решительных и полномасштабных перемен, при этом в 2017 году таких граждан было 42%. Большинство опрошенных (53%) считают, что такие перемены возможны только при условии серьезных изменений политической системы.

Политики, способные, по мнению россиян, предложить привлекательный план перемен:

Владимир Путин — 16% (в 2017 году — 25%);

Владимир Жириновский — 9% (7%);

Геннадий Зюганов — 5% (6%);

Павел Грудинин — 4%;

Алексей Навальный — 3% (2%);

Сергей Шойгу — 3% (5%).

Как на рейтингах властей сказались непопулярные решения — в материале “Ъ” «Настроения сереют».