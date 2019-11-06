На НЛМК обновили доменную печь за 35 млрд рублей

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) завершена реконструкция доменной печи №6, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект превысили 35 млрд руб. В результате мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн т чугуна в год, а новые системы очистки воздуха будут улавливать до 99,9% пыли, «обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий – 5 мг/м3».

«Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли»,— добавили в пресс-службе. По словам управляющего директора НЛМК Вячеслава Воротникова, это «один из важнейших инвестиционных проектов нового стратегического цикла развития группы».

Печь №6, вторая по мощности на НЛМК, была построена в 1978 году. Кроме того, на липецкой площадке группы работают печи №3 (1,6 млн т в год), №4 (2 млн т в год), №5 (2,9 млн т в год) и «Россиянка» (4,2 млн т в год).

Александр Прытков