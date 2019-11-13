Город мира

Израиль переживает туристический бум: в 2018 году здесь побывали более 4 млн человек. Это рекорд за всю историю существования местной туриндустрии, и, вероятно, в скором времени он будет побит: страна готовится встречать 5 млн туристов в год.

Практически каждый турист хотя бы на один день отправляется в Иерусалим, самый посещаемый израильский город. В том же 2018 году Иерусалим и Израиль посетили 300 тыс. россиян, но здешние власти рассчитывают на большее. На круглом столе, проходившем в сентябре в Москве и посвященном росту турпотока из России в Иерусалим, мэр города Моше Лион рассказал, что собирается увеличить число приезжающих в Святую землю российских туристов до 1 млн человек в год. Для этого совместно с национальным авиаперевозчиком El Al для россиян разрабатывается специальный турпакет: в него планируют включить бесплатный трансфер в Иерусалим из аэропорта Бен Гурион, бесплатные услуги русскоговорящего гида и скидки на проживание в отелях. Довести турпоток до миллиона — нетрудная задача, уверен господин Лион: «Россиян нужно просто немного подтолкнуть к принятию решения посмотреть Иерусалим». С мэром нельзя не согласиться, потому что один из древнейших городов мира нужно хотя бы раз увидеть своими глазами.

Что смотреть

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Конечно, Старый город — ради него в Иерусалим и стремятся туристы. Это единственное место в мире, где на площади менее одного квадратного километра расположено такое количество церквей, мечетей и синагог. Город обнесен средневековой крепостной стеной и поделен на четыре квартала: мусульманский, еврейский, христианский и армянский. В стене Старого города 11 ворот, из них открыто 8. Как правило, в него входят через главные Яффские ворота и попадают на небольшую площадь. Отсюда расходятся улицы, ведущие в мусульманский, христианский и армянский кварталы. Не заблудиться в хитросплетениях кварталов и узких улиц помогают указатели, расположенные на каждом шагу. Благодаря им в Старом городе невозможно потеряться и тем более не найти дорогу к тому, ради чего в Иерусалим стремятся на протяжении если не всей истории человечества, то по крайней мере последних двух ее тысячелетий. Это, конечно, Стена плача, или Западная стена, священная для всех поколений евреев, главная святыня христианского мира храм Гроба Господня и третья по святости для мусульман мечеть Аль-Акса.

Западная стена и тоннели

Единственная оставшаяся от разрушенного римлянами Второго храма, в иудаизме почитается как место Божественного присутствия. Вся площадь перед стеной, по сути, синагога под открытым небом. Перед Стеной, разделенной на мужскую и женскую половины, молятся тысячи верующих. Пройти к Стене и по традиции оставить записку с просьбой к Богу в расщелинах между камнями может любой желающий независимо от вероисповедания. Главное — подходить с покрытой головой, по желанию совершить ритуальное омовение рук (для этого здесь есть открытый умывальник) и найти место в Стене для своего послания. Если к Стене можно прийти в любой день, то на экскурсию по ее подземным тоннелям нужно записываться заранее. Тоннель — это 485 м Западной стены, скрытые под землей (на поверхности находится участок Стены длиной 60 м). При раскопках археологи обнаружили древние улицы, строения, водоканалы, каменоломни, монеты, керамику и другие предметы, относящиеся к периоду Второго храма — времени расцвета Иерусалима.

Храм Гроба Господня

Фото: Getty Images

Официально Иерусалимский храм Воскресения Христова, стоит на том месте, где был распят, похоронен, а затем воскрес Иисус Христос. При входе в храм — Камень помазания, на который положили тело Христа после снятия с креста. Верующие прикладывают к Камню нательные крестики и иконы для освящения. Узкая лестница ведет на Голгофу, к месту распятия Христа. В центре храма под куполом находится Кувуклия — часовня с Гробом Господним. Когда-то здесь была погребальная пещера, в которой Христа похоронили и где он воскрес. Храм представляет собой сложный комплекс, и осматривать его впервые лучше с гидом или с экскурсией, как, собственно, и весь Старый город. Храм разделен между шестью христианскими конфессиями, в каждой из частей в определенные часы проводятся службы. В любой день года к святыням стекаются верующие, паломники и просто туристы. Но если прийти в храм Гроба Господня рано утром или вечером, за час-полтора до закрытия, есть вероятность избежать очередей и давки.

Мечеть Аль-Акса

Расположена на месте Первого и Второго иудейских храмов, сюда ночью на крылатом коне перенесся пророк Мухаммед, а затем вознесся на небеса и предстал перед Аллахом. Мечеть Аль-Акса часто путают с находящейся рядом мечетью Купола Скалы, чей золотой купол доминирует над Старым городом и является одним из символов Иерусалима. У мечети Аль-Акса купол серый, это два разных здания, но они составляют единый комплекс. Мечеть Купола Скалы — древнейший памятник ранней исламской архитектуры, была построена в 687–691 годах на Храмовой горе, священной для иудеев, христиан и мусульман. В мечети Купола Скалы хранится отпечаток ноги пророка и три его волоска. Считается, что скала, на которой стоит мечеть, и есть краеугольный камень, с которого Бог начал сотворение мира. Посещение обеих мечетей разрешено только мусульманам, остальные могут осматривать их снаружи.

Башня Давида

Цитадель находится рядом с Яффскими воротами, относится к территории самого маленького квартала Старого города — армянского (самый большой квартал — мусульманский). Башня стоит на самой высокой точке Старого города, она была построена во II веке до н. э. для защиты города. Впоследствии башня многократно перестраивалась завоевателями Иерусалима, минарет над ней, который часто и называют башней, был возведен по приказу Сулеймана Великолепного в 1535 году. Ранние христиане полагали, что именно на этом месте находился дворец царя Давида, и отсюда он читал свои Псалмы. В ходе раскопок в цитадели были обнаружены многочисленные артефакты, возраст которых достигает 2700 лет и более.

В Башне Давида размещается Музей истории Иерусалима. Посетители могут спуститься во внутренний двор цитадели, где находится археологический парк, и подняться наверх, чтобы с высоты взглянуть на Старый и Новый город. Сегодня Башня Давида и площадь перед ней — главное место проведения городских мероприятий, многочисленных фестивалей и концертов.

Любовь Неверовская