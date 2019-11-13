Как провести время в Иерусалиме

На сколько дней ехать

На знакомство со Старым городом хорошо бы отвести не меньше трех дней, а на весь Иерусалим — неделю-полторы, потому тут очень много интересного. Обязательно нужно сходить в Израильский музей — самый большой в стране, там есть все: от археологии до современного искусства, много экспонатов, связанных с историей и культурой еврейского народа, там же, в храме Книги, хранятся Свитки Мертвого моря, древнейшие рукописи Библии. Можно выехать за город, погулять по коммуне художников Эйн-Карем, окруженной монастырями и зимой напоминающей деревню где-нибудь в Тоскане. Или заехать в популярную арабскую деревню Абу-Гош — арабы-мусульмане и арабы-христиане, которые там живут, считают, что они делают самый лучший хумус в мире, более того, они уверены, что в этой деревне его и придумали. По дороге в Иерусалим у израильтян принято останавливаться в Абу-Гош на тарелку хумуса.

Где жить

В Иерусалиме множество гостиниц на любой вкус: от знаменитого исторического «Царя Давида», в котором останавливается Владимир Путин и вообще все президенты и королевские особы, до сети молодежных хостелов Abraham`s Hostel, известных и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. Кроме того, в Израиле, как и во всем мире, популярен сайт Airbnb, где можно найти хорошие апартаменты за небольшую цену.

Что попробовать

В мусульманском квартале в Старом городе нужно обязательно сходить в место, которое называется «Джафар»,— там делают лучшие восточные сладости в городе и лучший кнафе в Израиле. Кнафе — это пирог из овечьего сыра, покрытый тонкой лапшой и залитый сладким соусом. Он подается горячим и тает во рту — это потрясающе вкусно. К кнафе закажите крепкий арабский кофе с кардамоном.

Куда сходить вечером

Рынок Махане Иегуда — жизнь Иерусалима сосредоточена вокруг него и Старого города, конечно. Туда обязательно нужно отправиться и днем, чтобы рассмотреть и попробовать фрукты, овощи и восточные специи. На рынке и вокруг него множество популярных ресторанов и закусочных. В 19:00 овощные лавочки закрываются и открываются бары, на рынок стекается молодежь — и начинаются танцы до утра. Еще одно уникальное место в Иерусалиме — бар Сира. Во-первых, он работает в пятницу вечером (с наступлением шабата в Иерусалиме закрывается большинство заведений), а во-вторых, там собираются все вне зависимости от вероисповедания. И религиозные евреи, которым запрещено выходить в пятницу вечером, и мусульмане, которым вообще не положено употреблять алкоголь, приходят в Сира чтобы выпить стакан пива и быть при этом уверенными, что никто из их общин здесь им не помешает.

Чего остерегаться

Иерусалим — абсолютно безопасный город, здесь нечего опасаться. Но если вы садитесь в такси — следите, чтобы был включен счетчик, и расплачивайтесь только по нему. Никогда не договаривайтесь с водителем о цене без счетчика: вас могут обмануть.

И еще одно правило: торгуйтесь! И евреи, и тем более арабы обожают торговаться: первая названная продавцом цена всегда завышена, поэтому не лишайте торговцев удовольствия, а себя — лишних денег.

Александр Хаецкий