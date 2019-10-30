ЗакС Петербурга принял в первом чтении проект городского бюджета на 2020 год

Петербургский парламент принял в первом чтении проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Он был представлен в ЗакСе губернатором города Александром Бегловым.

Доходы городской казны в 2020 году составят 664,7 млрд рублей, при расходах в 701,4 млрд рублей. Запланированный дефицит — 36,7 млрд рублей. В 2021 году доходы – 722,3 млрд рублей, расходы – 758,4 млрд рублей, в 2022 году доходы – 763,3 млрд рублей, расходы 786,2 млрд рублей. Бюджет будет социально направленным.

Проект бюджета был поддержан большинством парламентариев.

Напомним, что в ходе представления бюджета господин Беглов заявил, что повышение тарифов на проезд необходимо. В документе пока заложено повышение тарифа на разовый проезд в петербургском транспорте на 5 рублей.