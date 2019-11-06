Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски и европейские автомобили

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа отменить пошлины на некоторые британские товары, включая шотландский виски, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление. Кроме того, господин Джонсон призвал главу Белого дома не повышать тарифы на европейские автомобили.

«Два лидера еще раз подтвердили свою приверженность укреплению особых отношений посредством прочного двустороннего соглашения о свободной торговле, как только Великобритания покинет ЕС»,— говорится в заявлении.

Напомним, администрация президента СШАначала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей В 2018 году. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявляла, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США.