Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге Forbes

Президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял вторую строчку в рейтинге Forbes, обогнав основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.
Топ-пять списка Forbes, который обновляется в режиме реального времени, выглядит следующим образом:
Ранее Forbes опубликовал список 25 самых богатых женщин России 2019 года. Первое место в нем заняла президент Inteco Management Елена Батурина с состоянием $1,2 млрд.
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