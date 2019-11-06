Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге Forbes

Президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял вторую строчку в рейтинге Forbes, обогнав основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.

Топ-пять списка Forbes, который обновляется в режиме реального времени, выглядит следующим образом:

Джефф Безос — $112,3 млрд; Бернард Арно — $107 млрд; Билл Гейтс — $106,9 млрд; Уоррен Баффет (инвестфирма Berkshire Hathaway) — $87,1 млрд; Марк Цукерберг (соцсеть Facebook) — $72,1 млрд.

Ранее Forbes опубликовал список 25 самых богатых женщин России 2019 года. Первое место в нем заняла президент Inteco Management Елена Батурина с состоянием $1,2 млрд.