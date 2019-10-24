Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes

Президент Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг Forbes 25 самых богатых женщин России 2019 года. Ее состояние оценивается в $1,2 млрд. Она занимает первую строчку уже пять лет.

Второе место, как и в прошлом году, заняла гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $1 млрд. На третьем месте — жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она единственный новичок рейтинга, ее состояние оценивается в $600 млн.

В десятку рейтинга также вошли:

бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн),

акционер «Прогресса» («ФрутоНяня» и «Липецкий бювет») Ольга Белявцева ($550 млн),

дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия ($500 млн),

акционер «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн),

совладелец и основатель «Содружества» Наталья Луценко ($425 млн),

бывшая жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова ($415 млн),

акционер «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

В рейтинг вернулась жена президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Лариса. Она занимает 23-ю строчку. Замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова, ее состояние оценивается в $180 млн.