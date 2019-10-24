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Предприниматель Елена Батурина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes

Президент Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг Forbes 25 самых богатых женщин России 2019 года. Ее состояние оценивается в $1,2 млрд. Она занимает первую строчку уже пять лет.

Второе место, как и в прошлом году, заняла гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $1 млрд. На третьем месте — жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она единственный новичок рейтинга, ее состояние оценивается в $600 млн.

В десятку рейтинга также вошли:

  • бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн),
  • акционер «Прогресса» («ФрутоНяня» и «Липецкий бювет») Ольга Белявцева ($550 млн),
  • дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия ($500 млн),
  • акционер «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн),
  • совладелец и основатель «Содружества» Наталья Луценко ($425 млн),
  • бывшая жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова ($415 млн),
  • акционер «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

В рейтинг вернулась жена президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Лариса. Она занимает 23-ю строчку. Замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова, ее состояние оценивается в $180 млн.

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