Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes

Президент Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг Forbes 25 самых богатых женщин России 2019 года. Ее состояние оценивается в $1,2 млрд. Она занимает первую строчку уже пять лет.
Второе место, как и в прошлом году, заняла гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $1 млрд. На третьем месте — жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она единственный новичок рейтинга, ее состояние оценивается в $600 млн.
В десятку рейтинга также вошли:
В рейтинг вернулась жена президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Лариса. Она занимает 23-ю строчку. Замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова, ее состояние оценивается в $180 млн.
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