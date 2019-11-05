«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли в матче группового этапа Лиги чемпионов немецкому «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Диего Демме (45) и Марсель Забитцер (63).

После четырех туров группового этапа «Зенит» с четырьмя очками идет на втором месте, позволяющем выйти в стадию 1/8 финала. Столько же очков у французского «Лиона», который вечером 5 ноября сыграет с португальской «Бенфикой».

27 ноября «Зенит» и «Лион» сыграют в Санкт-Петербурге, а 10 декабря российская команда проведет гостевой матч с «Бенфикой».

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «VAR оказалась не в руку».