VAR оказалась не в руку

Второй круг группового этапа «Зенит» открыл тем же, чем завершил первый,— поражением от «Лейпцига». Теперь — на своем поле со счетом 0:2. Новый проигрыш немецкому клубу, дома победившему «Зенит» скромнее — 2:1, серьезно ухудшил шансы петербуржцев в борьбе за выход в play-off из группы G.

Тем, кто переживал за «Зенит», эта игра с расположившимся на верхушке таблицы группы G клубом, в которой петербуржцам очки терять было очень-очень нежелательно, сразу должна была насторожить. Перед ключевым еврокубковым выездом «Лейпциг» размялся в своем чемпионате на «Майнце», забив тому восемь голов и не получив в ответ ни одного. И, возможно, он довольно долго не ощущал никакой принципиальной разницы между немецким аутсайдером и российским лидером. Мяч у зенитовцев если и задерживался, то на две-три секунды, на пару передач. А все остальное время, охотно пользуясь чужими «обрезами», потерями на неуклюжем дриблинге, им распоряжался «Лейпциг». Да, в матче первого круга на своем поле его доминирование было отнюдь не столь явным.

В общем, это было тот случай, про который принято говорить, что гол зреет. И он ведь в конце концов созрел. Конрад Лаймер, ворвавшийся в штрафную на скорости, простил «Зенит», ударив в голкипера Михаила Кержакова. Марсель Хальстенберг прощать отказался и попал куда надо с двух с половиной десятков метров. Но тут в дело вмешалось свежайшее из важных футбольных новшеств — VAR. И лично посмотрев эпизод рождения лейпцигского гола, судья Орель Гринфлид убедился, что да, перед тем, как достаться Хальстенбергу, мяч задел руку Кристофера Нкунку. «Зенит» отскочил.

А отскочив, явил признаки адаптации к футболу в исполнении «Лейпцига», проведя две острые контратаки. В первой Артем Дзюба создал легкую панику в немецкой штрафной, развернув внутри нее Лукаса Клостермана. Вторая вылилась в неприятный для «Лейпцига» «стандарт». Ему, кстати, тоже предшествовал выход на арену VAR. Но на сей раз «Зениту» он пользу не принес: фол на Дугласе Сантосе был совершен все-таки до линии штрафной, а не за ней.

Концовка первого тайма была сумасшедшей. В нее уместилось сразу три момента.

У «Лейпцига» на убой стрелял Эмиль Форсберг. И тут «Зенит» выручил вовремя метнувшийся в угол Кержаков. У хозяев мог забить наконец-то вывернувшийся из-под опеки Сердар Азмун. Мяч после его то ли удара, то ли прострела в борьбе с защитником проскакал в паре сантиметров от дальней стойки. И нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до него, не хватило старавшемуся успеть к этому удару-прострелу Браниславу Ивановичу.

Истекало добавленное Гринфлидом из-за видеопросмотров время. Перерыв был уже в каких-то секундах, когда и «Лейпцигу» досталось право исполнить «стандарт». И он привел к беде для «Зенита». Мяч отскочил от «стенки» на ногу Диего Демме, который тут же послал его в угол. Классический гол в «раздевалку». Обиднейший среди голов, который жутко трудно переварить.

После отдыха «Зенит», правда, некоторое время смотрелся неплохо, гораздо более живым и бодрым, чем до этого. И Азмун однажды выскочил на совсем уж удобную позицию, но ударил все-таки не так, чтобы доставить настоящие сложности вратарю Петеру Гулаши.

А вскоре после этого его удара «Лейпциг» огрызнулся классным выпадом, увенчанным идеальным по таймингу пасом Форсберга к углу вратарской и идеальным по таймингу рывком к нему Марселя Забитцера, который легко разобрался с Кержаковым. Гости создали бронебойный запас прочности и удержали его. «Лейпциг», опережающий теперь, за два тура до завершения группового раунда, петербуржцев на пять очков, кажется, предельно близок к тому, чтобы проникнуть в кубковую часть Лиги чемпионов. Точный расклад для «Зенита» стал ясен после завершившегося ночью по московскому времени матча между шедшим с ним вровень французским «Лионом» и отстававшей на очко португальской «Бенфикой». Но в любом случае осечка с «Лейпцигом» существенно ухудшила шансы петербуржцев на попадание в play-off.

Алексей Доспехов