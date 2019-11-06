Нефтехимию ждут новые маневры

Как стало известно “Ъ”, в правительстве рассматривается новый источник для финансирования налоговой льготы для переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Им может стать сокращение льгот на самое популярное сейчас нефтехимическое сырье — нафту. Субсидия для нафты может сократиться на треть — до примерно 9 тыс. на тонну, что соответствует льготе на этан. По оценке экспертов, в таком случае владеющие нафтовыми пиролизами ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут потерять несколько миллиардов рублей в год. Есть и другой вариант — вводить льготу для СУГ постепенно и поначалу финансировать ее за счет бюджета.

Правительство рассматривает новые варианты финансирования льгот на сжиженные углеводородные газы. По словам источников “Ъ”, теперь речь идет о сокращении дотации на нафту, которая сейчас включает обратный акциз в 9,7 тыс. руб. на тонну и таможенную субсидию еще на 3,2 тыс. руб. (в целом — около 13 тыс. руб.). «Можно снять с нее 4 тыс. руб.»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Тогда льготы на нафту снизятся до недавно утвержденного уровня обратного акциза на еще один вид химического сырья — этан (9 тыс. руб. на тонну). Крупнейшими российскими переработчиками нафты являются структура ТАИФ «Нижнекамскнефтехим», «Ставролен» ЛУКОЙЛа, а также Ангарский завод полимеров «Роснефти». В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Утвердить льготы на СУГ правительство должно было еще в сентябре, но решения нет. Изначально предполагалось, что компенсации переработчикам СУГ будут оплачиваться за счет повышения ставки экспортной пошлины. Затем Минэнерго предложило вообще не компенсировать 55–60 млрд руб. в год расходов бюджета на эту льготу, отмечая, что Минфин и так получил 350 млрд руб. в год от бессрочного продления повышенной ставки НДПИ на нефть (см. “Ъ” от 27 сентября). Минэнерго предлагало вице-премьеру Дмитрию Козаку установить обратный акциз на СУГ в 7,3 тыс. руб. на тонну из двух частей: операционной в 4,2 тыс. руб., которая позволит сблизить использование СУГ как сырья с экономикой переработки нафты, и инвестиционной в 3,1 тыс. руб. на тонну, которая должна стать дополнительной поддержкой для окупаемости новых пиролизных мощностей на СУГ.

Сейчас, говорят источники “Ъ”, близкие к правительству, рассматривается и переходный вариант постепенного повышения обратного акциза на СУГ, начиная только с операционной составляющей в 4–4,5 тыс. руб. с последующим доведением его до 7,3 тыс. руб. на тонну. В Минфине и Минэнерго не стали комментировать ситуацию.

Акциз на СУГ принципиален для трех крупных проектов, которые должны быть запущены после 2023–2024 годов: Амурского ГХК СИБУРа (мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято), химического комплекса «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге (3 млн полимеров в год) и Иркутского завода полимеров (проект ИНК). В СИБУРе отметили, что поддерживают скорейшее выравнивание условий для нефтехимических производств, работающих на разных видах сырья. «Принятие регулятором решения по обратному акцизу на СУГ является важным фактором для возможного и своевременного утверждения компанией строительства Амурского ГХК в расширенной конфигурации, позволяющей создать крупнейшие в мире интегрированные мощности по базовым полимерам. Компания готова к утверждению базовой конфигурации АГХК в случае отсутствия положительного решения по обратному акцизу на СУГ»,— заявили в СИБУРе.

Директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин считает, что постепенное повышение обратного акциза на СУГ позволит сгладить выпадающие доходы бюджета на среднесрочном горизонте. Дальнейшее увеличение субсидии для СУГ до 7,3 тыс. руб. на тонну произойдет за счет сокращения льготы для нафты, предполагает аналитик. В таком случае размер «переходной суммы» может составить 21 млрд руб. исходя из объема переработки нафты в 2018 году. При таком «маневре» пострадают в первую очередь компании, в портфеле которых минимальна доля нефтехимии на СУГ. Так, ЛУКОЙЛ может потерять около 2,5 млрд руб. в год, «Роснефть» — около 2 млрд руб., полагает Дмитрий Акишин. По его мнению, вариант с постепенным ростом субсидии для СУГ не приведет к отказу от создания новых пиролизов на этом сырье — строительство заводов занимает не менее четырех-пяти лет, и к моменту их ввода субсидия, вероятно, уже достигнет полного размера.

Ольга Мордюшенко