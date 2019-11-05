За межнациональные отношения в Крыму будет отвечать экс-мэр, выступавший против референдума о присоединении к РФ

Бывший мэр Белогорска Альберт Кангиев назначен председателем госкомитета по межнациональным отношениям Крыма. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на портале правительства республики.

Весной 2014 года Альберт Кангиев, будучи мэром Белогорска, выступил против референдума о присоединении Крыма к РФ. «На мой взгляд, данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет»,— цитировало господина Кангиева издание «Новости Крыма» 7 марта 2014 года. Он заявлял, что проведение референдума противоречит конституции Украины и «нет ни времени, ни технических возможностей в достаточной мере подготовиться к его проведению».

После присоединения Крыма к РФ Альберт Кангиев руководил администрацией Белогорска до осени 2014 года.

Вадим Никифоров, Симферополь